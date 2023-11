Admite el femicidio de su pareja en Neuquén y lo condenan a prisión perpetua

Un hombre fue condenado hoy a prisión perpetua tras admitir el femicidio de su pareja, quien estuvo desaparecida desde octubre de 2022 y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en marzo de este año en una zona de canteras, en la meseta neuquina, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Mario Oscar Gerbán (42), quien tras aceptar la autoría del crimen de Cristina González (39) no será sometido al juicio por jurados que estaba previsto para fines de noviembre.

Durante una audiencia realizada esta mañana en la Ciudad Judicial, el fiscal jefe Juan Agustín García informó ante un tribunal de tres jueces de garantías que se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Público, la querella que representa a la familia de la víctima y la defensa del acusado, mediante el cual Gerbán aceptó su responsabilidad así como la pena que deberá cumplir.

El delito por el cual fue declarado responsable fue "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber sido cometido en contexto de violencia de género, en calidad de autor".

Según las fuentes, Gerbán permanece detenido con preventiva desde marzo y comenzará a cumplir la pena de modo inmediato.

El crimen ocurrió entre el 18 y el 25 de octubre de 2022 en la vivienda en la que convivía la pareja, en el barrio Colonia Nueva Esperanza.

El hombre atacó a golpes y asfixió a la mujer, en el marco de una relación signada por constantes actos de violencia de género, tanto de manera física como verbal.

Tras cometer el femicidio, el imputado ató el cuerpo y lo trasladó hacia la zona de la meseta, en el sector del basural ubicado detrás del Mercado Concentrador de la ciudad de Neuquén.

En ese lugar, según la fiscal de instrucción Eugenia Titanti, Gerbán cavó un pozo de poco menos de un metro de profundidad, lo enterró y lo cubrió de tierra.

La madre de González denunció su desaparición en la comisaría 20 el 29 de noviembre de 2022 y señaló que no veía desde el 22 de octubre a su hija, y pese a que solía ausentarse y permanecer en situación de calle, le extrañó que no se comunicara con alguno de sus cinco hijos.

La fiscal Titanti también precisó distintas entrevistas realizadas a familiares y allegados en los últimos meses, en el marco de la búsqueda de la mujer.

En ese sentido, añadió que la última vez que estuvo activo el teléfono celular de la víctima fue en la casa del acusado, según lo indicado por los reportes de las antenas.

González estuvo desaparecida desde entonces hasta el jueves 16 de marzo, cuando cerca de las 15 la Policía neuquina halló su cuerpo.

Es que previamente una mujer denunció en la comisaría 20 que su hijo le dijo que sabía que Gerbán había matado a su pareja, ya que le había pedido ayuda para trasladar el cuerpo en una carretilla.

El joven, familiar del acusado, le dijo a su madre que el ahora condenado le confesó el femicidio mientras se encontraba alcoholizado.

Al ser entrevistado, el testigo aseguró no haber participado del traslado del cadáver, pero al dirigirse hacia la zona de la meseta con los investigadores señaló el lugar donde había sido enterrado, según lo que le había comentado el acusado.

A raíz de ello, la fiscal Titanti imputó a Gerbán por "homicidio doblemente agravado" y solicitó que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de ocho meses, al asegurar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga. (Télam)