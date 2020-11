Ahora. Presos realizan un motín en la Primera: "Tenemos un interno con ACV y otro con una muela rota"

Internos de los pabellones 1 y 2 de la Alcaidía 1 de Río Gallegos iniciaron un motín en reclamo de atención médica y mejoras en la cocina por las condiciones en que les sirven los alimentos.

Los presos se quedaron en el patio después de que finalizó el horario de dispersión por la falta de respuesta a sus reclamos. Según contaron dos internos a La Opinión Austral, ellos elevaron varias notas a los oficiales para que escuchen sus reclamos pero nunca recibieron respuestas.

"Hay un interno que tiene un principio de ACV y tiene la mitad de la cara caída y otro que se le salió la muela, le duele y tiene miedo que se le infecte", afirmó uno de ellos que a las 20 horas, una hora después de iniciado el motín, comenzaron con una sentada en el patio a aplaudir para evitar que entre Infantería y los reprima, como aseguraron que el comisario Cáceres los amenazó.

Así comenzó el motín, cerca de las 19 horas del martes

"El comisario ni siquiera vino, dijo que tenía el hijo enfermo y pidió hablar con uno de nosotros", indicó una de los internos. El interlocutor, contó que hicieron varias notas que nunca fueron respondidas.

"La comida no es rica, viene cruda y es comida desperdiciada, juegan con la comida y se la roban. A la noche pasan con cajas y se la llevan toda", denunció uno de ellos.

"Nosotros no somos un pabellón con mala conducta, no nos prendemos a las huelgas masivas pero parece que eso no nos conviene al final", consideró el interlocutor del Comisario Cáceres.

Noticia en desarrollo