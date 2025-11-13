El juicio por el crimen de Franco Cuevas, ocurrido el 2 de junio de 2023 en una concesionaria del barrio Del Carmen, llega a su recta final. Este jueves, el Tribunal Oral de Santa Cruz escucha los alegatos de la Fiscalía, la defensa y la querella, en una jornada decisiva que podría definir la suerte de Roberto Neil (44 años), acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Durante las tres jornadas anteriores, el juicio estuvo marcado por tensión, pericias clave y declaraciones conmovedoras. Los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Yamila Bórquez escucharon testimonios de familiares, peritos y vecinos, que reconstruyeron el conflicto de vieja data entre las familias Cuevas y Neil por la disputa de una vivienda en la esquina de French y Congreso.

La bioquímica forense Dahiana Ismach presentó una pericia interdisciplinaria que complicó la versión de legítima defensa. Según su exposición, los disparos -cinco en total- fueron realizados a distancias que oscilaron entre 20 y 100 centímetros, y la posición del cuerpo de Franco mostraba una “actitud de resguardo”.

“No, eso es imposible”, interrumpió Ismach al acusado cuando intentó recrear su versión de los hechos, marcando una inconsistencia física en su relato.

En paralelo al cierre del juicio, vence hoy el plazo judicial para que la familia de Franco Cuevas abandone la vivienda que aún disputan con los Neil, por orden del fuero civil. El doble frente judicial -penal y civil- aumenta la tensión emocional de un caso que conmocionó a toda la comunidad de Río Gallegos.

La Fiscalía, a cargo de Verónica Zuvic y Aldana Ulloa, presentará sus fundamentos y se espera que solicite una condena severa en función de la cantidad de disparos y la evidencia recolectada. Por su parte, la defensa, encabezada por Mariana Barbitta y Matías Gutiérrez, buscará sostener la hipótesis de la legítima defensa. La querella, representada por Jorge Trevotich y Rosa Zúñiga, madre de la víctima, acompañará los alegatos.