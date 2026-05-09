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Un operativo preventivo movilizó este jueves por la noche a distintas áreas de emergencia en Río Gallegos luego de que un camión con acoplado perdiera el control y chocara contra una estación de servicio ubicada sobre la Avenida de Circunvalación.

El hecho ocurrió en la estación Axion Energy, donde intervino personal de la División Cuartel 24 de Bomberos tras un aviso por un siniestro vehicular de gran magnitud. La dotación acudió al lugar a bordo de la unidad operativa 145 y constató daños en la estructura del predio.

Detectaron una fuga de gas tras el impacto

Durante la inspección en el lugar, los bomberos detectaron una pérdida de gas en el nicho de la estación de servicio, situación que activó un protocolo preventivo para evitar una posible explosión.

Ante ese escenario, el personal estableció un perímetro de seguridad y avanzó con el cierre de la llave de paso principal para interrumpir por completo el suministro de gas.

Las tareas se desarrollaron en conjunto con operarios de la estación y permitieron controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Intervino Distrigas para sellar las tuberías

Luego del corte del suministro, las autoridades coordinaron la presencia de técnicos de Distrigas, quienes realizaron el sellado del sistema de tuberías afectado por el choque.

Además, dieron intervención a un gasista matriculado para avanzar con las reparaciones definitivas en las instalaciones dañadas.

Desde Bomberos informaron que el operativo concluyó sin novedades en el material operativo utilizado durante la emergencia.

El despliegue contó con la colaboración de personal de la División Cuartel Central, efectivos del Comando de Patrullas, agentes de la Comisaría Sexta y trabajadores de la estación de servicio.

La intervención estuvo supervisada por la oficial de servicio de turno, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que el conductor perdió el control del vehículo.

De acuerdo con la información oficial, no hubo evacuados ni heridos durante el procedimiento.