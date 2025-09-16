Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inseguridad y el temor volvieron a instalarse en la comunidad de Río Gallegos luego de que una vecina relatara en redes sociales la inquietante situación que vivió a plena luz del día en el barrio Fátima. Según su testimonio, un hombre desconocido que conducía un auto blanco intentó interceptarla, siguiéndola por varias cuadras y haciéndole señas para que subiera al vehículo. El hecho ocurrió en la tarde del lunes, cerca de las 14:30, cuando la mujer regresaba caminando de su trabajo.

En un extenso posteo en Facebook, la vecina contó con detalles lo sucedido y advirtió sobre la importancia de estar alertas para evitar que otras personas puedan atravesar una experiencia similar. “Hago esto por acá para que no le pase a nadie… Hoy salgo de mi trabajo y como el cole venía muy tarde me vuelvo caminando. Por la calle atrás del Boxing, Santa Fe donde está el semáforo se para este auto blanco saludándome. Yo sigo caminando, venía en el carril de la izquierda. Cuando cambia el semáforo veo que hace marcha atrás, se cambia al carril derecho y en vez de seguir derecho toma la Santa Fe y me empieza a hacer señas para que suba. Me saludaba y seguía llamando. La verdad que de los nervios no vi bien la patente, AA 249 creo…”, relató en su publicación que rápidamente fue compartido por vecinos alertando sobre la extraña situación que le tocó vivir.

El episodio, según la denunciante, se prolongó por una cuadra y media hasta que el conductor del vehículo -descripto como un hombre canoso con lentes- se le adelantó en la calle, se cruzó frente a ella y solo desistió al notar que intentaba sacarle una foto con su celular. “Se da cuenta que le quiero sacar una foto y se va”, detalló la mujer, quien acompañó su relato con una imagen del auto en cuestión.

Lo que más preocupación generó en la comunidad fue la reflexión que la propia víctima dejó en su posteo: “Soy una persona grande y me puse nerviosa, pero si esto le llega a pasar a una nena o adolescente que lo vea sola… Porque esto fue a las 14:30, pleno día”. La advertencia caló hondo en los comentarios, donde numerosos vecinos expresaron solidaridad y al mismo tiempo indignación, subrayando que este tipo de situaciones, aunque no siempre derivan en un delito consumado, generan un fuerte impacto psicológico y ponen en evidencia posibles intentos de captación o acoso.

Hasta el momento se desconoce si la mujer formalizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de Policía o en la Fiscalía, aunque especialistas y organizaciones de género insisten en que estos episodios deben notificarse de manera inmediata para que se activen los protocolos de búsqueda e identificación. En muchos casos, remarcan, la intervención temprana permite prevenir hechos más graves.

No es la primera vez

Este caso se suma a un caso que también fue denunciado a través de las redes sociales pero en otra parte de la capital de Santa Cruz. Tal como lo informó La Opinión Austral el domingo pasado, una joven expuso que, de un tiempo a esta parte, es acosada por un hombre que le dirige improperios y la ha acosado constantemente.

En ese caso se trata de otro vehículo, uno de color rojo en el que se movilizaría un hombre de unos 60 años y la zona donde ocurrió esas situaciones desagradables era en el barrio Belgrano. Por esos días, vecinos compartieron experiencias que habían ocurrido en el verano cuando un rodado similar fue señalado como en el que se movilizaba un hombre que acosaba a menores de edad.