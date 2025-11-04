Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana de este martes se concretó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre la calle Marcelino López al 500, en Río Gallegos, en el marco de una investigación por material de abuso sexual infantil. La intervención fue llevada a cabo por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, tras una alerta emitida por la ONG Missing Children Argentina.

Un hombre mayor de edad quedó demorado acusado de producción, posesión, facilitación, distribución y comercialización de “pornografía infantil”. La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Penal N°1 de Río Gallegos y se desarrolló alrededor de las 10:00 horas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron varios dispositivos de almacenamiento informático y tecnológico que habrían sido utilizados para gestionar y compartir el contenido ilícito. Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis pericial.

Antecedentes recientes en Río Gallegos

Este tipo de protocolos no son nuevos en la capital santacruceña. En agosto de este año, la operación internacional “Aliados por la Infancia V” llevó adelante múltiples allanamientos en más de diez países contra la explotación sexual infantil. En Río Gallegos, esa acción derivó en once operativos simultáneos y cuatro personas mayores de edad demoradas.

Investigación por delitos sexuales digitales

Desde la fuerza provincial destacaron la importancia de la colaboración entre organismos nacionales e internacionales para combatir la difusión de material de abuso sexual infantil en internet. En los próximos días continuarán las pericias para determinar el alcance de la red y posibles involucrados adicionales.

