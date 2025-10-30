Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que logró avances significativos en la investigación por un robo ocurrido el pasado 25 de octubre en el comercio “FYC Accesorios”, ubicado en la ciudad de Puerto Deseado.

El hecho fue denunciado por el propietario del local, quien constató la sustracción de varios teléfonos celulares nuevos. A partir de la denuncia, la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado, dependiente del Departamento del Delito Organizado Zona Norte, inició un trabajo exhaustivo que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y el análisis de publicaciones en redes sociales, donde se detectaron anuncios de venta de equipos similares a los robados.

Con esos elementos, el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de la localidad ordenó allanamientos simultáneos el 29 de octubre, alrededor de las 13:30 horas, en dos viviendas.

El primer operativo, realizado en la intersección de Piedra Buena y 12 de Octubre, no arrojó resultados. En cambio, en el Barrio 70 Viviendas, los agentes obtuvieron resultado positivo, al secuestrar un teléfono celular marca Infinix Hot 40i, con su empaque original, que coincidía con uno de los equipos denunciados como sustraídos.

Durante los procedimientos, la policía contó con el apoyo de la Sección Motorizada de la Comisaría Local, que brindó seguridad y cobertura en el perímetro.

Las actuaciones fueron elevadas al magistrado interviniente, quien dispuso la continuidad de las tareas investigativas para determinar la cantidad total de elementos robados y la identidad de los presuntos responsables.