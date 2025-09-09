Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 8 de septiembre de 2025, personal de la División de Investigaciones de El Calafate, junto a las Comisarías Primera y Segunda, llevó a cabo seis allanamientos simultáneos en distintos sectores del ejido urbano, incluidos los barrios Cañadón, Cerro Calafate, Cerro Castillo, Las Piedras y la zona de chacras.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de una causa por abuso sexual, dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate. Como resultado, se secuestraron siete teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias para la extracción de información de interés investigativo.

Durante uno de los allanamientos también se encontró un envoltorio con clorhidrato de cocaína y una balanza digital, lo que motivó el inicio de actuaciones con intervención de la Justicia Federal.

En relación con la causa provincial, seis hombres y una mujer quedaron a disposición del juzgado interviniente, mientras que por la causa federal, un hombre y una mujer fijaron domicilio a disposición de la Unidad Fiscal de Río Gallegos.