En un operativo anti-ciberdelito llevado a cabo por la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, se incautaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos en el Barrio 51 Viviendas de Puerto Deseado.

El operativo se realizó en cumplimiento de una orden de allanamiento emanada del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Puerto Deseado, bajo la autoridad de la S.S. Sra. Jueza Subrogante Dra. Hernández Jesica y la Dra. Inayado Stella Marys en la Secretaría N° Uno. Según informó la Policía, el operativo tenía como objetivo la búsqueda de evidencia relacionada a un reporte CyberTipline, en el marco de la lucha contra los ciberdelitos.

La CyberTipline, el sistema centralizado de National Center for Missing and Exploited Children para denunciar la explotación infantil en línea. Los proveedores de servicios electrónicos y el público en general pueden denunciar las sospechas de engaño en línea de los niños con fines sexuales, abuso sexual infantil extrafamiliar; pornografía infantil, turismo sexual infantil, tráfico sexual infantil, envío de materiales obscenos no solicitados a niños, nombres de dominio engañosos y palabras o imágenes digitales engañosas en Internet.

Durante el allanamiento, se procedió al registro exhaustivo de la vivienda, lo que resultó en el secuestro de una gran cantidad de soportes ópticos, como DVD y CD, así como dispositivos de almacenamiento como pendrives, memorias micro SD de diferentes tamaños, memorias externas, tres CPU, tres notebooks, una PlayStation y seis teléfonos celulares. Concluido el registro se condujo a un hombre mayor de edad que fijó domicilio.

El operativo contó con la colaboración del personal de la División Gabinete Criminalístico de Puerto Deseado, demostrando la importancia de la cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen en todas sus formas.