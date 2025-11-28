Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que, en la mañana del 27 de noviembre de 2025, personal de la División Investigaciones de Río Gallegos llevó a cabo un allanamiento en el marco de una investigación por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se realizó a raíz de un reporte internacional Cybertipline, emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), y remitido al país a través del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, mediante su Unidad Especializada en Ciberdelitos. Este aviso permitió a las autoridades locales identificar un domicilio y al presunto involucrado.

Secuestro de dispositivos electrónicos

Conforme la orden emanada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Gallegos, la Policía registró integralmente la vivienda ubicada en calle Raúl Segovia. Durante el allanamiento, se incautaron múltiples dispositivos electrónicos considerados de interés para la investigación, entre ellos:

Teléfonos celulares

Notebooks

Discos externos

Unidades centrales de procesamiento

Consola de videojuegos

Soportes de almacenamiento varios

Todos los elementos serán analizados por especialistas en ciberdelitos para determinar su vinculación con los hechos investigados.

Detención y procedimiento del sospechoso

El sujeto, de 42 años, fue sometido a requisa personal y se inspeccionó su vehículo, sin que se encontraran elementos relevantes para la causa en este último. Posteriormente, fue trasladado a la División Comisaría Quinta, donde se realizaron los trámites de identificación, fijación de domicilio y verificación de antecedentes.

El hombre quedó supeditado al avance de la investigación bajo la supervisión judicial correspondiente.

Investigación continúa

Las autoridades policiales confirmaron que la pesquisa sigue en curso, con un exhaustivo análisis técnico de los dispositivos secuestrados. La medida se enmarca en los protocolos de investigación de ciberdelitos y busca reforzar la lucha contra la difusión de material de abuso sexual infantil en la provincia.