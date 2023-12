Allanamientos y un detenido por asalto millonario al supermercado de la familia de Roccuzzo

Un hombre fue detenido acusado de haber participado en el asalto al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro de fútbol Lionel Messi, ocurrido en Rosario en noviembre pasado, tras seis allanamientos en los que se secuestró un auto, dinero en efectivo y 30 teléfonos celulares, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Los allanamientos fueron ordenados por el fiscal de Rosario Lisandro Artacho y se realizaron en seis domicilios de la ciudad de Rosario y la localidad de Fray Luis Beltrán, tras los cuales se recuperaron cerca de 2.400.000 pesos y quedó detenido un hombre apodado "El Bocha", a quien sindican como uno de los participantes del asalto.

La detención del sospechoso se concretó en una vivienda ubicada en la calle Viamonte al 7400, en la zona sur de Rosario, dijeron las fuentes.

"Hemos realizado allanamientos en cinco domicilios de personas sospechadas de ser los autores materiales del hecho y un sexto un domicilio perteneciente a un personal policial que se encuentra investigado como sospechoso de filtrar datos concretos de los bolsos y las personas que circulaban con el dinero", detalló en rueda de prensa el fiscal Artacho.

Tras precisar que en los procedimientos "quedó detenido un sospechoso", el funcionario detalló que en tres domicilios fueron secuestrados 2,4 millones de pesos.

"Un millón en cada uno de dos domicilios y 400.000 pesos en el tercero", detalló el representante del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe.

El fiscal Artacho explicó que "uno de los vehículos que participó en el hecho (un Volkswagen Voyage) fue secuestrado en uno de los domicilios" y reveló que "el otro vehículo utilizado en el hecho, tiene pedido de captura y resta su secuestro".

Para el fiscal Artacho, "el asalto fue planificado y según nuestra teoría del caso, intervinieron al menos cinco personas y dos vehículos", marco en el cual aclaró "que la investigación recién comienza y se va a profundizar con las pericias informáticas de los 30 teléfonos celulares que fueron secuestrados".

El hecho se registró en la mañana del 22 de noviembre pasado, cuando Agustina Scaglia, prima de Antonela Roccuzzo, se movilizaba a bordo de un Chevrolet Onix negro junto a dos empleados del supermercado y se dirigía a una sucursal bancaria con ocho millones de pesos, con intención de concretar un depósito.

Cuando se desplazaban por calle Lavalle, entre Cochabamba y avenida Pellegrini, un auto se puso a la par y dos personas bajaron dispararon contra una ventanilla y se alzaron con el dinero que estaban en dos bolsos.

Según la investigación, otro vehículo, presuntamente el Volkswagen Voyage secuestrado este viernes, participó como apoyo poniéndose adelante del auto conducido por la prima de Antonela.

Los tres ocupantes del vehículo particular asaltado resultaron ilesos aunque al momento del episodio fueron asistidos por la conmoción que les originó el hecho del que fueron víctimas.

Ese no fue el único hecho que padeció el padre del suegro de Messi, ya que el 2 de marzo pasado, el frente del supermercado "Único" fue baleado por delincuentes que dispararon 14 balazos y, además, dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar.

La balacera ocurrió minutos antes de las 3 de esa madrugada en el supermercado ubicado al 2500 de la calle Lavalle, de Rosario, donde se halló un mensaje que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", en referencia al intendente local Pablo Javkin. (Télam)