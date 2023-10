Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A mediados de septiembre, un hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría Séptima de Río Gallegos, tras haber sido encontrado culpable del delito de abuso sexual, contra quien es su pareja.

Se trata del caso de RO, un hombre que vive en la periferia de nuestra ciudad capital, sobre quien pesaba la acusación pero que estaba con tobillera electrónica a la espera del juicio que se hizo en las instalaciones de la Cámara Oral.

Todo se remite a un confuso episodio que tuvo lugar en una casa alejada del casco urbano, en la madrugada del 20 de febrero del año pasado, cuando una mujer fue contenida por las fuerzas de seguridad luego que su padre llamara a la Policía tras escuchar a su nieta por una discusión que tenían sus papás.

En esa oportunidad, a la víctima -una mujer conocida por sus iniciales YS– le tomaron una denuncia pero ella, al día de hoy, afirma que no se encontraba en sus cabales para exponer lo que realmente le había pasado.

Como se decía más arriba, el hombre fue encontrado culpable por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” a la pena de ocho años de prisión con un voto dividido entre Joaquín Cabral por un lado y Jorge Yance y María Alejandra Vila por el otro.

Mientras el primero se inclinó por la aplicación de los artículos 71 y 72 del Código Penal vigente; además de la facultad de las víctimas de cesar la acción penal, los restantes analizaron las pruebas en el contexto en el que se encontraba YS.

Ahora, los abogados Cristian Arel y Gabriel Bertorello en la defensa de RO, realizaron una presentación apelando la decisión del Tribunal, haciendo hincapié en el voto de Joaquín Cabral; a la espera de una pronta respuesta.

Por otro lado, La Opinión Austral habló con YS, esposa de RO quien indicó que “el Estado no está escuchándome a mi, tomaron una decisión completamente contraria y no me siento oída por la Justicia”; sobre lo que sucedió y el fallo dividido.

En el mismo sentido, la vecina expresó que “el único que me escuchó fue el juez Joaquín Cabral mientras que la fiscal y los otros dos jueces se agarraron de una primera denuncia en la que yo no estaba en mis cabales, estaba en estado de shock”, expresó sobre la representante del Ministerio Público Verónica Zuvic y los magistrados Vila y Yance.

“No están escuchando a la víctima, no me están escuchando a mí, y eso no tiene mucho de perspectiva de género de la que tanto hablan” cargó la mujer sobre los fundamentos del voto de los magistrados antes mencionados y agregó que, tras la detención, tampoco puede ir a visitar a su esposo: “fui a la comisaría y me dijeron que ellos no pueden hacer nada, que tiene que llegar un oficio judicial para que yo pueda. Lo único que espero es que se revierta esto”, concluyó