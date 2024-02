Apresan a un tercer sospechoso por el crimen del crimen del vendedor de dólares del Hindú Club

Uno de los tres sospechosos prófugos por el crimen de Germán Sallemi, el joven vendedor de dólares por redes sociales asesinado hace nueve días en un departamento del country Hindú Club de Don Torcuato, en el partido bonaerense de Tigre, fue detenido en el denominado "Barrio 1-11-14" de la zona del Bajo Flores porteño, informaron hoy fuentes judiciales.

El acusado, identificado como Nicolás Agustín Alberdi (28), fue apresado en las últimas horas por efectivos de Gendarmería Nacional en una vivienda del mencionado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Sabíamos que estaba por la zona pero no teníamos identificado el domicilio, hasta que lo vieron caminando y allí fue detenido", dijo a Télam un investigador a cargo de la pesquisa.

Este sospechoso será indagado en las próximas horas por el fiscal José Amallo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato, quien había solicitado su detención al Juzgado de Garantías 2 de San Isidro, con jurisdicción en Tigre, Orlando Díaz.

Según fuentes policiales, Alberdi formaría parte de la banda narco "Loa Marolas", conocido en el 1-11-14, y tendría distintos antecedentes penales.

En tanto, los investigadores continuaban con las diligencias en procura de localizar a otros dos sospechosos, identificados por las fuentes como "Ezequiel S. y Brian B.".

Según la pesquisa, "Ezequiel S." es el imputado que con un DNI trucho con su misma foto pero con la falsa identidad de "Guido Agustín Gómez", concretó el alquiler temporario del departamento donde la banda citó y asesinó a la víctima en el Hindú Club.

Ambos quedaron identificados gracias a la labor de los detectives de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Tigre, de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro y de la SubDDI Tigre.

Asimismo, si bien un jefe policial dijo que serían 5.000 los dólares que Sallemi llevaba el día del hecho y por los que terminó asesinado, uno de los investigadores judiciales aclaró que "eso aún no fue establecido con precisión" porque el celular de la víctima con los mensajes donde pactaba sus encuentros "se lo llevaron los asesinos".

Hasta el momento, en los procedimientos donde se apresó a los únicos dos detenidos que tiene la causa, se secuestraron 1.200 dólares.

Uno de los apresados son Facundo Sebastián Barrionuevo (23), cuyo arresto ocurrió el sábado pasado cuando salía en remís de un domicilio del partido bonaerense de Pilar, donde se le incautó una mochila con vestimentas que posiblemente fueron utilizadas en el hecho que se investiga, 200 dólares, una balanza digital de precisión, teléfono celular y 20,5 gramos de cocaína.

Por el crimen, el primer detenido fue Santino Mármol (18), en un allanamiento en una casa del Club de Campo San Diego de Moreno, quien quedó incriminado en la causa al descubrirse en la escena del crimen un ticket que demostraba que con una tarjeta de débito a su nombre y en un negocio cercano al Hindú Club, se hizo una compra de algunos elementos encontrados en el departamento alquilado donde asesinaron a Sallemi.

En la casa de Mármol, los agentes secuestraron 1.000 dólares, 25.000 pesos, mapas de la localidad de Don Torcuato, las llaves del departamento alquilado en el Hindú Club, un teléfono celular iPhone 11 Pro Max y un automóvil Ford Focus de color blanco perteneciente al sospechoso y con el que se cree hizo inteligencia previa y actuó de apoyo al resto de la banda.

En su indagatoria ante el fiscal Sebastián Fitipaldi -primero en actuar en la causa-, Mármol intentó desligarse del homicidio al declarar que el no había hecho esas compras y que su tarjeta de débito la guardaba siempre en el auto que, a su vez, le había prestado a un amigo.

El crimen ocurrió el viernes 20 de enero, en un departamento de alquiler temporario para turistas, ubicado dentro del country Hindú Club, en la esquina de las avenidas Ángel T. de Alvear y del Golf, de la localidad de Don Torcuato.

Tras un llamado al 911 de testigos que escucharon gritos, efectivos de la comisaría 3ra. de Tigre acudieron al lugar y al ingresar a uno de los departamentos hallaron el cadáver de Sallemi, de 25 años, que se encontraba maniatado y con signos de asfixia.

De inmediato los policías iniciaron las actuaciones y de acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas determinaron que el joven se dedicaba a la venta de dólares -lo que se conoce popularmente como un "arbolito"- a domicilio y a través de internet.

En ese marco, fue citado en ese departamento del Hindú Club por tres presuntos compradores que habían alquilado el inmueble. (Télam)