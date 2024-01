Apuñaló a su expareja, pensó que la había matado y se suicidó en Santiago del Estero

Un hombre hirió de cuatro puñaladas a su expareja en la ciudad santiagueña de Fernández y, al creer que la había matado, se suicidó, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El episodio ocurrió ayer a la madrugada en el paraje Lomitas, de la ciudad de Fernández, a unos 45 kilómetros de la capital santiagueña, según informaron fuentes judiciales a Télam.

La víctima, de 36, fue llevada por familiares, al hospital Zonal de la ciudad de Fernández, con heridas punzocortantes que, según dijo, le había provocado su expareja, Claudio Alejandro Saavedra (33).

"La mujer recibió cuatro puñaladas que no fueron vitales, fueron en el hombro, el muslo, la pierna y la zona genital", dijeron fuentes judiciales, que remarcaron que "no corre riesgo a su vida" y que fue derivada al Centro de Salud Banda para su asistencia.

A raíz de las heridas, en medio del ataque, la mujer se desvaneció y el agresor, al verla ensangrentada y sin reacción, pensó que la había matado, por lo que se suicidio colgándose de un árbol, explicaron los voceros.

El caso es investigado por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género de turno, María del Pilar Gallo, quien, al tomar inicialmente intervención en el hecho por el ataque a la mujer, ordenó la búsqueda del agresor.

Cuando efectivos de la comisaría 35 de Fernández iniciaron el procedimiento para dar con él, lo encontraron colgado de un árbol, sin signos vitales.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para ser sometido a autopsia, mientras que la policía secuestró en el lugar un cuchillo con restos de sangre, que se cree fue utilizado para agredir a su ex.

La fiscal Gallo se entrevistó con la víctima, quien le contó con Saavedra habían tenido una relación de cuatro años, que convivían juntos, aunque estaban prácticamente separados, pero él no aceptaba la ruptura y no quería irse.

A la vez le explicó a la fiscal, que no hubo hechos de violencia previos, ya que nunca antes le había pegado.

"Lo que si le decía él, era que si ella lo dejaba se iba a matar, aunque hacia ella nunca hubo violencia física", detalló un vocero consultado.

La hermana de la mujer atacada fue quien encontró a la víctima herida cuando ésta caminó hasta su casa para pedir ayuda y se desvaneció.

La testigo dijo que detrás de su hermana se encontraba su excuñado en una moto, quien al verla huyó. (Télam)