Apuñalan a un joven y detienen a sospechoso que publicó dos videos jactándose del hecho

Un joven permanecía hoy internado en estado crítico luego de haber sido apuñalado en la ciudad santacruceña de Puerto Deseado y por el hecho detuvieron a un sospechoso que publicó en redes sociales dos videos caseros en los que reconocía ser el autor del ataque y amenazaba a la víctima por haberlo denunciado, informaron hoy fuentes policiales.

La detención fue concretada anoche por personal de la comisaría 7ma. por orden del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local.

Según las fuentes, el domingo a la noche un joven resultó gravemente herido a puñaladas, tras lo cual, el presunto agresor publicó un video en redes sociales referido al hecho.

"Qué onda la gente, guacho. Acabo de apuñalar a uno tranqui ahí Miren lo que me hizo, esto nomás (muestra dedo índice ensangrentado). Lo apuñalé así (muestra con su brazo expresando fa fa fa fa fa) y listo. Todo el cuello le abrí. No saben gente sangre ¡activo!", se jactó el agresor en el video.

De acuerdo a La Opinión Austral Zona Norte, el sospechoso de 18 años, antes de quedar formalmente detenido e incomunicado, se presentó en la seccional junto a su madre, fijó domicilio y quedó en libertad pero luego publicó un nuevo video que llevó a la Justicia a ordenar su aprehensión.

"Me hicieron tocar el pianito en la comisaría. Me sacaron un par de fotos, como todo fachero que soy, con tatuaje, foto de acá, foto de allá. Todo por el pu . este de m ya te voy a encontrar y te voy a matar guacho. Safaste (sic) de onda nomás porque estaba de buen humor. Te voy a explotar gordo", dijo amenazante en esa segunda grabación.

Ante esta situación, la justicia dispuso su detención por "amenazas y lesiones", mientras que la víctima permanecía esta tarde internada en estado crítico, añadieron los voceros. (Télam)