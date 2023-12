Apuñalan a un policía que custodiaba la casa de una víctima de violencia de género en Mendoza

Un policía que custodiaba la vivienda de una víctima de violencia de género resultó apuñalado en el brazo y antebrazo por un hombre, e investigan si está relacionado con la causa, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, en una vivienda ubicada en el interior del barrio Olivares, en la capital provincial, cuando el policía Lucas Vélez (31) hacía la custodia de una víctima de violencia de género.

Según las fuentes, esa madrugada el efectivo policial estaba apostado en la vivienda cumpliendo la custodia y en un momento, sin que él se diera cuenta, apareció por un pasillo un sujeto que, sin mediar palabras, lo atacó con un arma blanca y ocasionó la reacción defensiva del policía.

Durante la lucha, el atacante logró herir al policía y aprovechó esa oportunidad para fugar, en tanto el uniformado pudo notificar el hecho.

Un patrullero se acercó hasta el lugar y los efectivos constataron la presencia de su compañero herido, por lo que decidieron trasladarlo hasta la guardia del hospital Lagomaggiore, donde ingresó con heridas de arma blanca en el brazo y el antebrazo derecho.

Por su parte, los investigadores trabajaron en la zona con el objetivo de reunir elementos para la causa y determinar la mecánica del ataque y si está o no relacionado a la denuncia de la víctima de violencia de género.

Los pesquisas no descartan ninguna hipótesis, en tanto esperan los resultados de las pericias y del relevamiento de pruebas, entre las ellas, si alguna de las cámaras de seguridad cercanas al lugar captó el momento del hecho o al agresor que hasta el momento no fue identificado.

La instrucción de la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal 2 de Mendoza. (Télam)