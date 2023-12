Arrastró a su novia con una camioneta en Flores y quedó preso por tentativa de femicidio

Una mujer de 30 años permanecía hoy internada con el cráneo fracturado y riesgo de vida luego de que quedara enganchada de una puerta de una camioneta y fuera arrastrada en una calle del barrio porteño de Flores durante una discusión con su novio, quien fue detenido e imputado por la tentativa de femicidio, informaron fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Tatiana Belén Ruiz (30), quien el sábado a la madrugada fue herida sobre la calle Yerbal al 2600 en una secuencia que involucró a la camioneta Ford Ranger de su novio, Lucas Marcos Feijoo (27).

El hecho, que se dio a conocer hoy, fue alertado por vecinos que denunciaron que una mujer se encontraba desvanecida sobre la calzada, situación por la cual se hizo presente en el lugar personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad.

Según las fuentes, la víctima no respondía a estímulos y registraba heridas en sus rodillas, mientras que se encontraba acompañada de Feijoo y su hermana.

En relación a lo sucedido, el novio de Ruiz contó a los policías que llegaron al lugar que viajaba junto a ella en su camioneta Ford Ranger luego de acudir a una fiesta, pero que comenzaron a discutir en el trayecto hacia su domicilio y le pidió que se bajara de su vehículo.

Luego de ello, el joven de 27 años continuó con su marcha pero aseguró que se detuvo y dio marcha atrás la camioneta luego de notar que su novia había olvidado su cartera dentro del rodado.

Sin embargo, el conductor de la Ford Ranger afirmó que vio a su novia en el piso tras realizar esa maniobra.

La secuencia quedó captada en un video -al que accedió Télam- de una cámara de seguridad, en la que se ve a Ruiz descendiendo de la camioneta del lado del acompañante, pasando por detrás del vehículo y -si bien la imagen queda tapada por un árbol-, se cree que la chica se dirigió a la ventanilla del conductor.

En esas circunstancias, a la mujer se la ve regresar nuevamente hacia el lado derecho de la Ford Ranger, donde intentó ingresar a la camioneta.

A pesar de ello, el vehículo arrancó y aceleró, mientras Tatiana sujetaba la manija del vehículo, por lo que fue arrastrada unos 20 metros por la calle Yerbal hasta impactar contra el asfalto.

En la filmación, se observa a dos hombres presenciando la situación, por lo que se espera que declaren en las próximas horas ante el fiscal auxiliar de la Unidad de Flagrancia Oeste, Ezequiel Gradella, quien se encuentra a cargo de la investigación.

Como consecuencia del impacto de Ruiz contra el piso, acudió al lugar del hecho una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que la trasladó de urgencia al hospital Piñero con un diagnóstico de "desvanecimiento sin recuperación y politraumatismo".

Los voceros afirmaron que esta mañana la mujer se encontraba internada en dicho centro de salud con riesgo de vida y con asistencia mecánica respiratoria, pero al mediodía fue derivada al sanatorio privado Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) del barrio de Recoleta.

También, los informantes señalaron que la víctima tenía fracturados el cráneo, la cadera y el codo, a la vez que presentaba un hematoma subdural, un neumotórax izquierdo y politraumatismos graves.

Mientras tanto, se le realizó al novio de la mujer un test de alcoholemia, el cual dio positivo ya que tenía 0,32 gramos por litro de alcohol en sangre.

Ante esa situación, el fiscal Gradella caratuló la causa como "tentativa de femicidio" y esta tarde fue indagado y negó los hechos.

Luego, el fiscal solicitó en una audiencia posterior la prisión preventiva del imputado, lo que aún no había sido resuelto.

En una historia de Instagram, la hermana de la víctima, Camila Ruiz, posteó una foto en la que ella y su hermana ríen con la frase “necesito estar así con vos, dale Ta” y emojis de manos en plegaria y corazones.

En su perfil de Instagram @luquifeijoo, el ahora imputado tiene una foto en Playa del Carmen de hace 52 semanas, junto a Tatiana, con la siguiente dedicatoria por el cumpleaños de la chica: “Feliz cumple a la persona que me banca todos los días con mis ataques de locura y cambios de humor (y más en este momento, pero falta poquito). Gracias por bancarme día a día, te amo y gracias @tatianabelenruiz”.

El acusado está vinculado al rubro automotor, ya que en su perfil, Feijoo deja el link de “Luqui Sound”, un negocio de venta e instalación de equipos de audio para automóviles situado en el barrio porteño de Mataderos y otro llamado “Prix Parts” de filtros para vehículos.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)