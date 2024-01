Asaltan a una familia, le roban dinero y una camioneta y huyen en medio de disparos en Corrientes

Una familia fue asaltada por tres delincuentes armados y encapuchados que ingresaron a su casa de la capital de Corrientes y, bajo amenazas, se apoderaron de dinero y de una camioneta, en la que escaparon mientras el propietario de la vivienda les disparaba, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho tuvo lugar anoche en un domicilio ubicado en la calle Moreno al 1000, propiedad de un empresario, donde irrumpió la banda al presuntamente creer que no había nadie, precisaron a Télam fuentes del Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía provincial.

"Ingresaron a la vivienda, se cree que con la información errónea de que no había nadie", detalló un oficial de esa dependencia, quien agregó que el asalto se produjo cerca de las 21 y que al ingresar los asaltantes se encontraron con el dueño de casa, que fue reducido a punta de pistola junto a otros integrantes de su familia.

De acuerdo a la información a la que accedió Télam, el botín incluyó una mochila con dinero (no trascendió el monto), joyas, una computadora y un teléfono celular.

Luego, los asaltantes escaparon en una camioneta Toyota SW4 de la familia, que abandonaron a unas siete cuadras del lugar.

En tanto, fuentes oficiales detallaron que cuando los ladrones escaparan, el propietario del inmueble "alcanzó a disparar al vehículo", aunque no alcanzó a evitar la huida.

Las fuentes dijeron que por el momento no hay detenido, y que se investigan todas las hipótesis, entre ellas la posibilidad de que los asaltantes haya estado vinculados a un posible entregador o contaran con información precisa respecto de la existencia del dinero en la casa.

Finalmente, la Policía provincial infirmó que los peritos continúan trabajando en la recolección de pruebas, tanto en la casa como en la camioneta que dejaron abandonada los delincuentes en cercanías de la avenida Teniente Ibáñez, a pocas cuadras de la casa donde se produjo el robo.

Interviene en la investigación del caso, la fiscal Sonia Meza, titular de la Unida Fiscal de Investigaciones Concretas N°4 de la Capital de Corrientes.

(Télam)