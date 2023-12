Asaltan y balean en la cabeza a un policía que trabajaba para una aplicación de viajes en Glew

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue herido hoy de un balazo en la cabeza hoy por dos delincuentes, que le robaron el auto con el cual realizaba viajes para una aplicación en la localidad bonaerense de Glew, informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue intervenida quirúrgicamente en un hospital de la zona y permanece internada en grave estado, abgregaron los voceros consultados por Télam.

El hecho ocurrió esta madrugada, pasadas las 0.30, cuando Daniel Antonio Blanco (43), oun ficial de la Policía de la Ciudad que trabaja en la Comisaria Vecinal 1 B del barrio porteño de San Telmo aunque se encontraba de licencia, fue abordado en el cruce de las calles Franklin y Campbell por dos delincuentes con intenciones de robo, quienes se desplazaban en un Chevrolet Corsa gris, con el que realizaba viajes para la aplicación DiDi.

Según contó un testigo del hecho a la policía de la comisaría séptima de Glew, los delincuentes hicieron bajar del auto a Blanco y comenzaron a dispararle, hasta herirlo de un tiro en la cabeza.

A pesar de estar baleado, el policía llegó a llamar a su esposa para avisarle lo que había ocurrido, dijeron los voceros.

Instantes después, el oficial de la Policía de la Ciudad fue trasladado hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps, desde donde fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande.

Allí fue intervenido quirúrgicamente y este mediidía permanecía internado en grave estado.

"Recuperó la conciencia y dijo su nombra, pero luego recayó", dijo un vocero del caso.

Sobre los delincuentes, las fuentes informaron que escaparon con el auto de Blanco y a las pocas cuadras le robaron a un joven, que llevaba encima algunas dosis de paco, a quien también le efectuaron un disparo, pero en un pie.

Minutos más tarde, a unas veinte cuadras del lugar donde asaltaron y balearon al oficial, en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle San Mariano, los delincuentes abandonaron el auto del policía, en el que minutos después los pesquisas hallaron su billetera con la documentación y la credencial identificatoria del efectivo, aunque no su arma reglamentaria ni su celular.

Los voceros aclararon que aún no se sabe si el oficial llegó a defenderse con su arma reglamentaria o no.

Los investigadores creen que los delincuentes habrían simulado ser pasajeros y que, una vez a borod del auto, asaltaron al efectivo

Por estas horas, los investigadores analizan imágenes de las distintas cámaras de seguridad de la municipalidad y otras privadas para dar con el paradero de los atacantes, al tiempo que esperan los resultados de las pericias sobre el auto robado al oficial.

La causa quedó a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, de la a Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 Descentralizada de Almirante Brown, perteneciente a los tribunales de Lomas de Zamora. (Télam)