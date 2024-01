Aseguran que la expareja de Junior Benítez se suicidó cuando hablaba con el futbolista

El padre de Anabelia Ayala, la mujer que denunció por violencia de género al futbolista Oscar Junior Benítez y que en Año Nuevo fue hallada ahorcada en su casa de la localidad bonaerense de Burzaco en lo que se investiga como un suicidio, culpó hoy al jugador por lo sucedido y reveló que al momento del hecho su hija mantenía una videollamada con él.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa por la investigación del caso quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Almirante Brown, a cargo de Juan Manuel Baloira, mientras que el padre de la joven, Juan Ayala, adelantó a Télam que le pedirá al fiscal que se investigue si el exfutbolista de Boca Juniors tuvo responsabilidad en el suicidio de su hija al no alertar a las autoridades ni a la familia de lo que estaba pasando mientras se desarrollaba la comunicación entre ambos.

La muerte de Anabelia (29) fue descubierta en la mañana del 1 de enero, cuando sus familiares la encontraron sin signos vitales en su habitación.

Según contó a esta agencia su padre, la joven había pasado la noche del 30 de diciembre con Benítez, sobre quien pesaba una restricción perimetral de 300 metros en su contra por una serie de denuncias por amenazas y violencia de género.

"Él se la llevó la madrugada del 30 y mi hija volvió al otro día con los ojos hinchados y se encerró en su habitación. Después de eso, no quiso salir más", manifestó conmovido Juan en diálogo con Télam.

A su vez, fuentes judiciales indicaron que el futbolista se encontraba bajo un régimen de prisión domiciliaria en una causa por "coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia", que reunía a cuatro hechos de amenazas a la familia de su expareja.

Las fuentes explicaron que el futbolista estuvo en actividad hasta principios de año, cuando jugaba en un club boliviano, pero tuvo que regresar a Argentina porque el juez de Garantías 10 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, ordenó su detención por esas causas y elevó la causa a juicio oral, aunque finalmente el tribunal oral le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria mientras se aguardaba el inicio del debate.

"El violaba repetidamente la prisión domiciliaria. Mi hija me contaba que no le importaba nada. Él se daba el gusto de pasar por la puerta de mi casa, que le queda a una cuadra y media. El 30 a la madrugada vino, paró y mi hija salió a verlo", contó al respecto Juan, quien sugirió que Anabelia continuaba frecuentando al futbolista porque éste "la tenía amenazada a ella y a toda la familia".

Por otro lado, Juan señaló que en las últimas horas recibió un audio de familiares de Benítez, en el que indicaban que el exjugador de Boca mantenía una videollamada mientras Anabelia se quitaba la vida.

En dicho audio, al que tuvo acceso Télam, se escucha la voz de una mujer que dice: "Nosotros no llegamos a brindar. Corte, no brindamos porque ella tenía una aplicación por la que Junior estaba viendo cómo la piba se colgaba".

Al respecto, Ayala consideró que "Benítez tuvo 100 por ciento la culpa de lo sucedido" y pidió que "se haga justicia" por su muerte.

"Voy a poner todos los materiales a disposición para que mi hija descanse en paz. Yo a Ana no la recupero más. Dejó que mi hija se ahorque. Para mí es cómplice. Lo dejo en manos de la Justicia", manifestó conmovido en diálogo con Télam.

Sobre este punto, fuentes judiciales investigan lo ocurrido y secuestraron la Tablet que era utilizada diariamente por Anabelia, con la cual sus familiares sostienen que se comunicaba constantemente con Junior Benítez.

En referencia a la relación que mantenía su hija con el jugador surgido en Lanús, Juan aseguró que la "hostigaba permanentemente", donde le exigía alejarse de su familia y realizar videollamadas.

"Tengo muchas fotos de la violencia que ella sufría. La pasó terriblemente mal. No puedo creer lo que estaba sufriendo mi hija", expresó el hombre.

Finalmente, los restos de Anabelia fueron inhumados esta mañana en el cementerio municipal de Monte Grande ante la presencia de familiares y amigos.

Una de sus primas, Marisa, opinó en la misma línea que Juan al señalar que la joven de 29 años estaba amenazada por Benítez, a quien le atribuyó la responsabilidad de lo sucedido.

"Él la mató con todo lo que le hacía y le dijo", resumió en declaraciones a esta agencia.

En un posteo publicado en la red social Facebook, otra de las primas de Anabelia, llamada Belén, afirmó: "Mi prima se quitó la vida porque ya no aguantó. Se desgastó tanto mentalmente como físicamente por este hijo de puta, Junior Benítez, que la golpeaba y la obligaba a irse con ella. Él no la dejaba tener contacto con el exterior ya que él le hacía videollamadas 24/7. No la dejaba ni siquiera salir a comer con sus padres. Decidió terminar su vida para no soportar los miles de maltratos que le hacía. Él la psicopateó por cinco años y no aguantó. Que haya justicia por mi prima y que este hijo de puta no juegue nunca más en ningún club".

Por otro lado, un vocero judicial explicó a Télam que "si hubo instigación o ayuda al suicidio deberá ser investigado por un fiscal de instrucción" y advirtió con posibles consecuencias en caso de que Benítez haya incumplido una prohibición de acercamiento".

Interviene en la investigación de lo ocurrido el fiscal Baloira, quien calificó provisoriamente el expediente como "suicidio".

Benítez fue detenido el 13 de mayo del 2023 por cuatro hechos en los que se lo imputaba por amenazar de muerte y golpear a miembros de la familia de Ayala.

Dicha causa fue elevada a juicio oral en octubre por el juez de garantías Gabriel Vitale, por lo que se esperaba que el debate se realizara durante el 2024 a cargo del Juzgado en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora.

Los episodios denunciados en aquel expediente comenzaron a ocurrir el 17 de enero de 2021, cuando el imputado amenazó con un arma de fuego a su exsuegro, Juan Ayala, y prendió fuego algunas pertenencias de su expareja.

El segundo hecho que la fiscalía a cargo de José Luis Juárez le endilgó al exjugador de Boca Juniors, Lanús, Benfica y Argentinos Juniors, entre otros equipos, ocurrió el 16 de enero de 2021 cuando "en un contexto de violencia de género" destruyó la "totalidad de archivos contenidos en la notebook propiedad de la familia Ayala sin contar autorización para ello".

En tanto, el 28 de febrero del 2022 Benítez desobedeció la restricción de acercamiento de 300 metros y amenazó a los exsuegros y su excuñado con frases como "vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar".

El cuarto hecho sucedió el 18 de marzo de 2022 volvió a incumplir la perimetral y amenazó con un cuchillo a su exnovia para que le abriera la puerta de su casa, pero como ella se negó él le dañó las cuatro llantas del auto del exsuegro.

En aquel momento, un informe victimológico realizado a la joven determinó que "posee indicadores propios de las víctimas de violencia de género, así como que la misma se encontraba expuesta a continuar sufriendo hechos de estas características por encontrarse inmersa en un círculo de violencia".

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

Comunicarse con Línea de Prevención del Suicidio – Ayuda a Personas en Crisis: 135 (gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800-345-1435 (desde todo el país). El llamado es personal, confidencial y anónimo. (Télam)