Asesinan a balazos a un hombre en su casa de Neuquén

Un hombre de 40 años fue asesinado hoy a balazos en su casa de la ciudad de Neuquén y se investiga, entre otras hipótesis, si el crimen está vinculado a su actividad comercial, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió entre la 1 y las 2, en el barrio Colonia Nueva Esperanza, en la zona norte de la capital neuquina, donde los vecinos denunciaron una serie de disparos producidos en una vivienda particular.

Tras recibir el alerta, personal policial halló al dueño de la propiedad, de unos 40 años, herido de bala, lo que le provocó la muerte cuando era trasladado por el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) al hospital Heller.

"Un grupo de personas vino al domicilio de la víctima y le efectuaron disparos de armas de fuego", contó a Télam el subdirector de la Dirección de Delitos de la Policía de Neuquén, comisario inspector Nelson Peralta.

El vocero señaló que aun no se sabe "la cantidad de autores, si todos estaban con armas o uno solo".

Peralta explicó que la víctima "tenía una despensita", pero aclaró que no se determinó que el crimen "viene a causa de eso u otra motivación".

"Por ahora la única víctima es él, no hubo otro lesionado, no hubo nada. Tenemos varios testigos, pero recién están en pleno proceso (de declaración)", indicó el comisario.

Por último, señaló que esta tarde se realizaría la autopsia del hombre, y que en el lugar del hecho trabajaba personal de la División de Homicidios de Departamento de Seguridad Personal de la Policía, colaboraba personal de Comisaría 20, Policía Metropolitana y la Fiscalía de Delitos Contra las Personas. (Télam)