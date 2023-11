Asesinan a balazos a una mujer frente a un búnker de drogas y dejaron un mensaje mafioso

Una mujer de 48 años fue asesinada de al menos siete balazos hoy en la ciudad santafesina de Rosario en un ataque aparentemente vinculado a sicarios que pretendieron atacar a tiros el frente de un búnker de drogas y dejaron un mensaje mafioso que señalaba "con la mafia no se jode", informaron fuentes policiales.

El hecho en el que fue asesinada Gabriela A. (48) ocurrió esta mañana en el cruce de las calles Cavia y Ghiraldo, del barrio Casiano Casas, en el norte de Rosario, y la madre de la víctima reclamaba hoy justicia y aseguró que su hija "consumía drogas" y que "siempre discutía con ella para pedirle que no se metiera en problemas".

Todo comenzó cuando al menos dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, descendieron y comenzaron a disparar contra el búnker de drogas.

"Dispararon al menos siete balazos que impactaron en la mujer que se hallaba en la puerta", dijo una fuente de la investigación, que aseguró que "todos los vecinos de la zona sabían que allí funcionaba un kiosco de drogas".

La sospecha de los investigadores es que la víctima estaba vinculada a una de las bandas dedicadas al narcomenudeo y que los agresores fueron sicarios contratados por una organización enemiga que pretende desplazar a sus competidores.

Los policías que trabajan en el lugar hallaron siete vainas servidas y una nota amenazante que, según la madre de la víctima, decía "con la mafia no se jode".

A raíz de los disparos la mujer murió en el acto y su cuerpo quedó tendido en la vereda, por lo que rápidamente los familiares de la víctima se acercaron y mantuvieron algunos incidentes con los policías que llegaron al lugar.

Vecinos del lugar también denunciaron que ese punto de venta de drogas "es conocido" y que ya fue denunciado "en repetidas ocasiones".

Interviene en el hecho el fiscal de Homicidios Dolosos Ademar Bianchini, quien dispuso una serie de medidas para intentar localizar a los homicidas. (Télam)