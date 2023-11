Asesinan a fierrazos en la cabeza a un hombre durante una pelea vecinal en Ingeniero Budge

(Agrega información judicial y declaraciones de la hermana de la víctima)

Un hombre fue asesinado a fierrazos por un vecino al que intentó apuñalar tras una discusión en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Si bien trascendió hoy, el hecho sucedió el sábado último a la mañana en la calle Montiel al 2.500 de esa localidad de la zona sur del conurbano y por el caso aún no hay detenidos.

La víctima fue identificada como Sebastián Fernando Belozo, de 36 años, quien -según lo detallado por las fuentes-, mantenía un conflicto de vieja data con los dos agresores conocidos por los apodos de "Peluchín" y "Roba Tuca", quienes hasta esta mañana eran intensamente buscados por la Policía.

Según los voceros, de acuerdo con el relato de testigos y por las imágenes captadas por un video grabado por uno de ellos con su celular, se pudo determinar que Belozo comenzó a discutir con los dos hombres mencionados, a quienes se cruzó cuando iba a bordo de su bicicleta.

En medio de la disputa, Belozo, vestido con una campera azul, descendió de su vehículo e intentó apuñalar a "Roba Tuca" sin éxito.

Sin embargo, otro hombre identificado por los vecinos como "Peluchín" le alcanzó a "Roba Tuca" un caño de aproximadamente un metro de longitud, con el que cual le propinó un golpe en la cabeza a Belozo, quien cayó al piso producto de ese primer impacto.

Luego de ello, "Roba Tuca" continuó golpeando en el suelo a la víctima, a la cual alcanzó a impactar en su cabeza y en su cuerpo en seis ocasiones.

Finalmente, en el video se observa el momento en el que el hombre de 36 años queda tendido en el piso ya sin vida, mientras los agresores escapan del lugar.

Minutos más tarde, Sebastián fue hallado fallecido por los vecinos de la zona junto a su bicicleta y a un cuchillo aserrado.

Al respecto, la hermana de la víctima, Evangelina, aseguró hoy sentir "mucho dolor, angustia e impotencia" a raíz de la muerte de Sebastián.

"Ver que nos mataron a nuestro hermano de esa manera, y a las 10 de la mañana, es como que todavía no lo podemos creer. Mi hermano quería pelear, se quería defender y no le dieron tiempo porque lo mataron a traición", señaló la mujer en diálogo con el canal de noticias LN+.

Además, Evangelina afirmó conocer "el nombre y apellido" a los supuestos asesinos de su hermano, sobre quien reveló que tenía problemas con adicciones a las drogas.

"Ese chico -conocido como "Peluchín"-, muchas veces que se separó de la mujer, mi hermano le abrió las puertas de su casa y estuvo varios días viviendo ahí. Por eso, mi hermano, cuando le pasa el fierro no lo quiere lastimar a ese", aclaró.

Por otro lado, la mujer confirmó que realizarán el velorio de su hermano durante la tarde, a la vez que criticó a los investigadores al señalar que "todavía no hubo un allanamiento ni nada" y sugirió que uno de los asesinos se esconde a la vuelta de su casa.

"Tenemos que aprovechar esta oportunidad para que la Policía se mueva más, porque la verdad que esto pasó el sábado a la mañana y todavía no hubo novedades", agregó.

Por último, Evangelina dijo: "Mi hermano no era un santo, porque estuvo detenido tres veces, cumplió sus condenas, pero tampoco era una rata, lo mataron a palazos como a una rata".

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

(Télam)