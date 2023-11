Asesinan a una joven de 16 años y por el femicidio detienen a la expareja de su madre

(Agrega datos y la declaración de una vecina)

Una adolescente de 16 años fue asesinada a puñaladas en la ciudad de Córdoba y como sospechoso del femicidio fue detenido la expareja de su madre y padre de sus hermanos mellizos, informaron hoy fuentes policiales.

La víctima fue identificada por los voceros como Milagros Geraldine Reyes, quien fue atacada en una casa ubicada en la calle Gerardo Gritti, del barrio Monja Sierras, donde residía con su bebé de un año, quien se hallaba con ella al momento del ataque, agregaron los voceros.

La madre de la adolescente, Vanesa, aseguró a la prensa que el atacante fue su expareja y padre de dos de sus hijos, Dante Leonardo Romero, quien -aseguró- además de matar a Milagros abusó sexualmente de ella.

"La mató brutalmente a mi hija, abusó de ella y no entiendo por qué", expresó la mujer a Canal 12 de Córdoba, al tiempo que recordó que el hombre le mandaba mensajes, aunque ella ya "no quería saber más nada" de él.

"Un vecino lo vio y dijo que había salido tapado en sangre", expresó la mujer tras la detención del sospechoso.

Vanesa recordó que ayer salió temprano de su casa para llevar al hospital a sus mellizos y que comenzó a preocuparse pasado el mediodía, cuando su hija de 16 años no respondía los llamados.

Fue un hermano de Milagros, de 12 años, quien finalmente la encontró asesinada, junto a su bebé de un año que lloraba "desconsoladamente", según remarcó la mujer.

"Mamá vení por favor, la Geral está tapada en sangre'", contó Vanesa que le dijo su hijo en un llamado telefónico.

"Atiné a llamar a la policía y me vine. Encontraron a mi hija muerta a puñaladas, no entiendo por qué. No hay consuelo para nadie. Lo único que quiero es que se haga justicia, quisiera saber por qué la mató", concluyó la mamá de la víctima.

Por otro lado, Paula, una vecina del barrio Monja Sierras, afirmó al mencionado canal provincial no tener dudas de que Romero fue el asesino ya que lo vio en la zona, lo cual le pareció "inusual".

"A la 1 de la tarde salí a llevar a mi hija al jardín y lo vi parado a él en la esquina. Pensé que estaba esperando a la mamá de los chicos. No tengo dudas que fue él porque no tenía nada qué hacer por acá a esa hora", indicó.

Sin embargo, Paula remarcó no haberle visto sangre al sospechoso y pidió que "se haga justicia".

"Él nunca me cayó bien. Todo esto me duele en el alma porque era muy compañera y una excelente madre", agregó la vecina.

Finalmente, el sospechoso Romero fue detenido por personal del Departamento Homicidios de la Policía cordobesa y fue conducido a la Jefatura para que preste testimonio en la Unidad Judicial de Homicidios.

Al respecto, los investigadores contemplan como principal hipótesis que el crimen se trató de un "femicidio vinculado", el cual es definido por organizaciones feministas como "aquellas personas con vínculo familiar o afectivo con una mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigarla y destruirla psíquicamente".

Dicha figura está contemplada en el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal, donde se establece que se impondrá reclusión o prisión perpetua "al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación"

La investigación del femicidio está a cargo de la fiscal Jorgelina Gutiez, quien aguardaba los resultados de la autopsia y recolectaba evidencia para avanzar en la causa.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)