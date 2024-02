Asesinan de un balazo a una embarazada de 21 años en Mendoza

Una mujer de 21 años y embarazada de ocho meses fue asesinada a balazos en la cabeza en una vivienda en la localidad mendocina de Las Heras, e investigan si fue en el contexto de un ajuste de cuentas, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 23 de anoche, en una vivienda ubicada en calle Aristóbulo del Valle al 1676, de la mencionada localidad mencionada, a unos siete kilómetros de la capital provincial, cuando dos hombres en moto pasaron por el lugar y atacaron a balazos el frente de la casa.

Como consecuencia de la balacera, Rocío Fabiana Flores (21), quien cursaba un embarazo de 36 semanas -ocho meses-, resultó herida de gravedad en la cabeza y cayó inconsciente al piso, mientras que los asesinos escaparon del lugar luego de ataque, indicaron las fuentes.

La mujer fue trasladada de urgencia en una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) hasta la guardia del hospital Elías Gailhac, de esa localidad, donde fue asistida por los médicos que intentaron mantener con vida al bebé, en tanto a la joven le diagnosticaron una “herida de arma de fuego en el cráneo, zona frontal con pérdida de masa encefálica”.

Ante este cuadro decidieron derivar a la mujer hasta el hospital Luis Lagomaggiore, donde le realizaron una cesárea de urgencia , pero a pesar del esfuerzo medico, el bebé murió durante la intervención y más tarde también falleció Flores, como consecuencia de la gravísima lesión que le provocó el balazo en la cabeza.

Los investigadores trabajaron en el lugar del hecho y entrevistaron a la pareja de la víctima, quien relató que se encontraban en el patio y en un momento unos sospechosos, con quien tenía problemas de vieja data, comenzaron a disparar hacia el interior de la vivienda.

De las averiguaciones realizadas en la Base de Análisis Criminal, los investigadores no detectaron que la víctima presentara prontuario, ni antecedentes judiciales, indicaron las fuentes.

Por su parte, peritos de la Policía Científica trabajaron desde anoche hasta esta mañana en la escena del crimen, con el objetivo de reunir elementos para la causa y determinar la mecánica del ataque en el que Flores fue asesinada.

Asimismo, se esperan los resultados de las primeras pericias y si algunas de las cámaras de seguridad del lugar registraron a los atacantes que hasta el momento no fueron identificados.

Los voceros señalaron que los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre este hecho, entre ellas, una eventual venganza o un presunto ajuste de cuentas.

La instrucción de la causa por este homicidio quedó a cargo de la Oficina Fiscal 14 de Las Heras, Mendoza. (Télam)