Asesinan de un balazo en la cabeza a un hombre en Bernal y hay un adolescente detenido

Un jubilado de 71 años fue asesinado anoche de un balazo en la cabeza en la localidad bonaerense de Bernal al ser atacado por dos personas que se trasladaban en una moto y, por el caso, que se investigaba como un posible ajuste de cuentas o como un homicidio en ocasión de robo, hay un adolescente de 16 años detenido, informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada por los investigadores como José María Acuña (71), vecino de la zona.

El hecho sucedió a las 20.20 de anoche en la esquina de las calles Carlos Braggio y 183, de Bernal Oeste, en el partido bonaerense de Quilmes.

Allí, dos personas que se trasladaban en moto a alta velocidad, detuvieron su marcha, uno de ellos descendió y se dirigió directo hacia Braggio y le disparó en la cabeza.

Tras el ataque, los agresores huyeron a gran velocidad, indicaron las fuentes.

El crimen fue captado por una cámara de seguridad y en el video -al que accedió Télam y que es una pieza clave de la investigación- se ve la secuencia en la que en tan solo siete segundos el asesino se desmonta de la moto, se acerca corriendo a la víctima, le dispara, y corriendo se vuelve a subir al vehículo conducido con su cómplice para escapar.

Por la modalidad del ataque y por el hecho de que a la víctima no llegaron a robarle ninguna pertenencia, en un principio los investigadores barajaban la hipótesis de un eventual ajuste de cuentas, pero un elemento hallado junto a Acuña, hizo que los pesquisas se inclinen ahora por la posibilidad de que el hombre fue asesinado al resistirse a un asalto.

Es que los peritos secuestraron junto al cuerpo un cuchillo que sería propiedad de la víctima y que aparentemente llevaba consigo por otros hechos de inseguridad que sufrido.

En el lugar del hecho intervino personal de la comisaría 5ta de Quilmes, y en principio el expediente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del fiscal Leonardo Sarra.

Pero durante la madrugada, la policía logró la detención de un sospechoso de 16 años, por lo que la causa pasó a la fiscal María Julia Botasso, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del mismo departamento judicial, quien lo indagará en las próximas horas.

Vecinos y conocidos de Acuña salieron esta mañana a pedir justicia a la calle y a desacreditar la posibilidad de que se haya tratado de un ajuste.

"Lo de Juan no fue un ajuste de cuentas porque no tenía problema con nadie y solo iba a jugar a la quiniela", dijo a Crónica HD Kelly, una conocida de la víctima.

"Acá estamos todos los vecinos reunidos reclamando seguridad. Fueron a matar, no sé si él hizo alguna maniobra para defenderse y lo mataron", comentó la mujer.

"Juan era un vecino que no se metía con nadie y era de su casa porque estaba con sus nietos y era una buena persona. Sabemos que hay un detenido. La policía lo detuvo en un allanamiento", agrega la vecina.

Por último, contó que el jubilado asesinado "trabajó toda la vida en una fábrica de velas" y que "en el barrio era un hombre muy conocido".