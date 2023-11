Asesinaron de un tiro en la cabeza a un hombre en la zona oeste de Rosario

Un hombre fue arrojado de un auto y asesinado de un tiro en la cabeza en la zona oeste de Rosario, y entre sus prendas encontraron una nota, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró ayer por la noche en inmediaciones de Liniers al 2200 de la zona sur de Rosario.

De acuerdo a las primeras informaciones, un hombre aún no identificado, fue arrojado de un auto y ejecutado de un disparo en la cabeza en la vía pública.

Según testimonios recabados, en el auto del que bajaron a la víctima, había al menos dos ocupantes.

Los primeros agentes en llegar al lugar fueron del Comando Radioeléctrico, quienes secuestraron una nota entre la ropa de la víctima cuyo contenido aún no trascendió.

El caso es investigado por el fiscal Alejandro Ferlazzo y los peritos confirmaron que no habían encontrado vainas servidas en el lugar.

De esta manera, el departamento Rosario que comprende a 24 localidades y es el más poblado de esa provincia, acumula 232 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública. (Télam)