Atacan a tiros un hospital y un cajero automático y dejan amenazas mafiosas dirigidas a Pullaro

El acceso al hospital público de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario – HECA- y un cajero automático del banco Macro de esa ciudad fueron atacados a tiros entre anoche y esta madrugada por tiradores que, en ambos casos, dejaron notas amenazantes dirigidas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien ayer anunció la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, informaron fuentes oficiales.

"Pullaro hace caso, el misterio (ministerio) no va a proteger a tu flia, la vamos a encontra. Atte la banda del 9. Pinolandia ATR (sic)" y "Pullaro no te metas con el pabellón 9 de Piñeiro, así como matamos a un policía!! te vamos a matar tu flia!! (sic)", dicen los mensajes dirigidos al primer mandatario santafesino, que fueron escritos a mano en un cartón.

A raíz de los hechos, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccocioni, aseguró hoy que el gobierno no permitirá "que los criminales" los muevan "un milímetro de las acciones" previstas en la lucha contra las mafias.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el primer hecho contra el cajero automático del banco Macro, escribió en su cuenta de X (exTwitter): "Rosario. Así amenazaron al gobernador Maximiliano Pullaro y a su familia. A quienes se creen impunes, sepan que con @maxipullaro ya empezamos a trabajar para terminar con los narcos. Juntos los vamos a ir a buscar para que se termine este Estado paralelo que amenaza a un gobernador y a su familia. Vamos a ir a fondo contra todos los mafiosos que quieren sembrar terror en la Argentina. El que las hace, las paga."

Y más tarde, tras la segunda balacera contra el HECA, la ministra publicó otro mensaje junto a la foto de la nota intimidatoria dejada por los atacantes: "Rosario. Otra amenaza mafiosa más hacia el gobernador @maxipullaro. Están desesperados porque se les termina la fiesta de ser dueños de la gente. Quiero que sepan que junto al gobernador estamos trabajando a fondo contra las mafias e investigando para dar con estos responsables, que se creen dueños de la provincia. Con nosotros, el que las hace, las paga".

La primera balacera se registró ayer poco después de las 19.30 en un cajero automático del banco Macro ubicado entre las calles Ovidio Lagos y Saavedra, de la zona sur de Rosario. De acuerdo a lo que pudo reconstruir la pesquisa, dos hombres que pasaron a bordo de una moto dispararon sobre la fachada de vidrio de esa sede y dejaron una nota amenazante.

De la escena del hecho los peritos secuestraron al menos cuatro vainas servidas que quedaron esparcidas en la vereda de esa entidad bancaria y que fueron secuestradas por orden del fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal, Lucas Altares, quien quedó a cargo de la pesquisa.

El segundo ataque de similares características, en tanto, se produjo alrededor de la 1 de esta madrugada en uno de los ingresos al HECA, que da a la calle Vera Mujica, en la zona sur de Rosario.

Según las primeras averiguaciones, el ataque no dejó personas heridas y fue cometido por dos hombres que también se movilizaban en una moto, que abrieron fuego y dejaron la intimidación dirigida al gobernador santafesino.

"Por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima. En ese horario estaba solamente el personal de seguridad privada que está en el mostrador que está en ese sector por la calle, Vera Mujica", relató a la prensa local la subdirectora del centro asistencial, Andrea Becherucci.

La subdirectora médica agregó que "se cerraron las puertas por seguridad para el personal y para el público en general", al tiempo que garantizó "las atenciones de emergencias de la ciudad".

También este hecho es investigado por el fiscal Altares.

A raíz de las balaceras, el ministro Coccocioni brindó esta mañana una conferencia de prensa en la que manifestó que desde el Gobierno santafesino tenían previstas estas reacciones tras los anuncios realizados ayer.

"Esta reacción estaba prevista y nosotros vamos a responder con medidas más enérgicas", dijo el funcionario, y agregó: "Estamos ejecutando las medidas que fueron anunciadas y desde hoy a las 7 de la mañana se han levantado un total de 30 custodias fijas que estaban dispuestas por orden judicial y por orden administrativa interna, con lo cual se ha visto reforzado el patrullaje preventivo en las calles".

"De ninguna manera vamos a permitir que unos criminales nos muevan del objetivo", enfatizó el ministro, quien dijo que hoy se van "a vaciar parcialmente algunas comisarías" y " trasladar un total de 86 presos que están en cuatro comisarías de Rosario y Granadero Baigorria para liberar a los policías de las tareas de custodia y volcarlos a las calles".

Antes de la conferencia de Coccociono, el Gobierno de Santa Fe, en su cuenta de X publicó el siguiente mensaje: "Santafesinos: tenemos una decisión y no vamos a ceder en las acciones de gobierno hasta lograr que nadie cometa delitos desde la cárcel. Es el compromiso que asumimos para lograr la paz y la tranquilidad que merecemos".

Las balaceras cometidas en estas últimas horas aluden a los anuncios realizados ayer por Pullaro, referentes a la "restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios" en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y la suspensión del ingreso de alimentos a las cárceles por parte de familiares.

"En éste momento se está realizando una destacada operación restituyendo los pabellones de alto perfil", sostuvo el mandatario en la relación a dicha unidad cercana a la ciudad de Rosario, al considerar que eso "va a permitir tener un mayor control de estos reclusos" para que no cometan delitos.

