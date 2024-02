Avanza el proceso disciplinario a un fiscal de Rosario acusado de encubrir a sus "informantes"

La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe tratará mañana una posible sanción disciplinaria al fiscal rosarino Matías Edery, quien la semana pasada fue imputado formalmente por cuatro delitos relacionados con su función institucional, informaron hoy fuentes parlamentarias.

La reunión de la comisión, que estaba prevista para la próxima semana, se adelantó para mañana tras la imputación que otras fiscales realizaron el viernes último a Edery, dijo a Télam la presidenta de la comisión, la socialista Lionella Cattalini.

El acusador en el proceso disciplinario, el diputado Fabián Oliver, solicitó la semana pasada una suspensión por 120 días del fiscal investigado, lo que representa una retención del 50 por ciento de su salario, explicaron a Télam fuentes parlamentarias.

Pero el caso tomó otro cariz desde el último viernes, cuando las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, imputaron a su par rosarino por omisión de investigar; encubrimiento agravado; violación de medios de prueba y prevaricato en reiteradas oportunidades, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las fiscales le atribuyeron a Edery “haber dejado de promover la persecución penal de diversas personas, a sabiendas que existían elementos que acreditaban su participación en hechos ilícitos vinculados a organizaciones criminales”.

Puntualmente, al fiscal rosarino que participó del juicio por el que fue condenado a prisión perpetua el capo narco Esteban Alvarado, le imputaron no haber investigado a una mujer llamada Mariana Ortigala, que está presa desde fin de año en una causa por extorsión junto al jefe de la narcobanda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero.

La denuncia fue presentada por los fiscales rosarinos Miguel Moreno y Pablo Socca, quienes descubrieron que Ortigala funcionaba como “informante” de Edery, pero esa figura no tiene validez en la legislación local.

Moreno y Socca denunciaron a su par por “proteger” a Ortigala y de retacear la información que la mujer le suministraba en causas de las que no participaba Edery.

El fiscal explicó que él había entregado a sus superiores en la Fiscalía Regional de Rosario una lista de “informantes” con los que trabajaba.

Edery también fue acusado de “haber alterado rastros de hechos delictivos con el fin de asegurar la impunidad de dichas personas” y de “haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultánea, actuando y velando por los intereses del imputado y perjudicando deliberadamente las causas que tenía confiadas en función de su cargo de fiscal”.

Además de Ortigala, una mujer investigada como presunto testaferro de Cantero a través de la registración de 14 propiedades, Edery está acusado de encubrir a la pareja de esa mujer, Sebastián Felipe, a su hermano Rodrigo Ortigala y a Lorena Córdoba, viuda de un hombre considerado el “Rey” del juego clandestino en Santa Fe.

Mientras se tramita la causa judicial, avanza en paralelo en la Legislatura provincial el proceso disciplinario que lo tiene como protagonista.

El diputado Oliver pidió la semana pasada la suspensión por 120 días, pero al conocerse luego la imputación, la sanción al fiscal podría ser más severa, indicaron voceros parlamentarios.

Agregaron que mañana se reunirá la comisión bicameral de Acuerdos, que tiene por objetivo emitir un dictamen sobre la situación del fiscal, para que luego el asunto pase al pleno de la Legislatura, facultada para adoptar la resolución final. (Télam)