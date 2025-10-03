Your browser doesn’t support HTML5 audio
El pasado 30 de septiembre se cumplió un mes más de la trágica muerte de Brianna Matulich, la adolescente que fue atropellada en la Autovía 17 de Octubre de Río Gallegos, en 2022.
A través de un sentido posteo en redes sociales, su abuela Teresa Huenchur, recordó a su nieta con profunda emoción.
“Baja un ratito del cielo y déjame verte una vez más. Déjame acariciarte una vez, tu rostro y permitirme verme en tus ojos, tan llenos de amor”, escribió la vecina, adjuntando en el posteo una imagen de ella con Brianna.
Matulich, de apenas 17 años, fue atropellada y arrastrada por una camioneta conducida por Esteban González, un empleado bancario, el 30 de diciembre de 2022 sobre la Autovía 17 de Octubre en Río Gallegos.
La Cámara Oral de Río Gallegos, en un juicio celebrado en mayo de este año, condenó a González a 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
En sus palabras, Teresa recuerda la sonrisa de su nieta y la calidez de su presencia. Como un poema, escrito desde lo más profundo del corazón:
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario