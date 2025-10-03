SE CUMPLIÓ UN MES MÁS DE SU TRÁGICA MUERTE

El pasado 30 de septiembre se cumplió un mes más de la trágica muerte de Brianna Matulich, la adolescente que fue atropellada en la Autovía 17 de Octubre de Río Gallegos, en 2022.

A través de un sentido posteo en redes sociales, su abuela Teresa Huenchur, recordó a su nieta con profunda emoción.

Brianna tenía 17 años al momento de su muerte. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

“Baja un ratito del cielo y déjame verte una vez más. Déjame acariciarte una vez, tu rostro y permitirme verme en tus ojos, tan llenos de amor”, escribió la vecina, adjuntando en el posteo una imagen de ella con Brianna.

Matulich, de apenas 17 años, fue atropellada y arrastrada por una camioneta conducida por Esteban González, un empleado bancario, el 30 de diciembre de 2022 sobre la Autovía 17 de Octubre en Río Gallegos.

La Cámara Oral de Río Gallegos, en un juicio celebrado en mayo de este año, condenó a González a 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

Esteban González dijo que no sabía que había arrastrado 40 metros arriba del capot de la camioneta a Brianna Matulich. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En sus palabras, Teresa recuerda la sonrisa de su nieta y la calidez de su presencia. Como un poema, escrito desde lo más profundo del corazón:

“Dejame verte una vez mas,para acariciarte ti hermoso cabello.

Dejame darte un millón de besos y susurrar en el oido cuanto te extraño.

Dejame descansar en tu pecho y sentir tu paz, por un ratito,te prometo que intentare no llorar.

Dejame abrazarte una vez más, porque no lo digo, pero me haces tanta falta,que no me conformo con solo ver tus fotos .

Hoy se cumple 1 año y 9 meses de tu partida sin retorno mi querida kunito, día a día estás en nuestra mente y nuestros corazones. Por eso te pido, bajá por un ratito del cielo y deja que ese ratito sea eterno.

Este pedido se lo hago a mi nieta Brianna Matulich que la extraño mucho y recuerdo como esa niña cariñosa y simpática, con su sonrisa angelical. Descanza en paz, ojitos de uva y sé que desde dónde estás, nos cuidas y nos proteges a todos los que te queremos. Muchos besos al cielo.

Tu abu”