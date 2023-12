Balean el hospital de Emergencias de Rosario y dejan una nota amenazante para el gobernador

Uno de los accesos al hospital público de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario fue baleado hoy por dos hombres que se movilizaban en una moto y que, antes de escapar, dejaron una amenaza escrita dirigida al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, informaron fuentes policiales, judiciales y sanitarias.

El hecho se registró alrededor de la 1 de esta madrugada en uno de los ingresos al centro de salud que da a la calle Vera Mujica, en la zona sur de Rosario, consignaron a Télam los voceros consultados.

Según las primeras averiguaciones, el ataque no dejó personas heridas y fue cometido por dos hombres que se movilizaban en una moto, que abrieron fuego y dejaron la intimidación.

Si bien el texto de la nota escrita en un cartón no fue revelado oficialmente aún, los voceros dijeron que hace referencia a los traslados de jefes narcos y sicarios a un pabellón especial de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, decisión que fue anunciada y efectivizada ayer por el gobernador santafesino.

"Por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima. En ese horario estaba solamente el personal de seguridad privada que está en el mostrador que está en ese sector por la calle, Vera Mujica", relató a la prensa local la subdirectora del centro asistencial, Andrea Becherucci.

"Los familiares y pacientes que estaban en la sala de espera, estaban sobre el otro ingreso por calle Crespo", detalló la vocera del hospital público de mayor complejidad de Rosario, al referirse a que no hubo heridos por el ataque.

"Afortunadamente fue solo el daño y el susto del personal de seguridad. Fue un solo disparo y encontraron un proyectil más sobre la vereda. Hubo mucha conmoción", agregó

Becherucchi dijo que "el sector atacado cuenta con cámaras de seguridad públicas y privadas que están siendo revisadas por las autoridades a cargo de la investigación".

"Se cerraron las puertas por seguridad para el personal y para el público en general. Garantizamos las atenciones de emergencias de la ciudad. Veremos hoy en la mañana como seguir con el trabajo, pero por el momento van a estar cerradas las puertas donde circula la gente", informó.

El hecho es investigado por el fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal, Lucas Altares, quien ordenó varias medidas que apuntan a determinar la mecánica del ataque e identificar a los agresores. (Télam)