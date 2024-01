Balean en la cabeza a la hija de 9 años de un policía de la custodia de Bullrich durante un asalto

Una niña de 9 años, hija de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que integra la custodia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue herida hoy de un balazo en la cabeza por delincuentes que dispararon con presuntos fines de robo contra el auto en el que iba con su padre, en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales y sanitarias.

"Lamento profundamente este brutal atentado a balazos contra Umma, la hija de Eduardo Aguilera, parte de mi custodia de la Policía Federal. El país entero, pendiente de ella, para que salga bien de esta situación traumática. Vamos atrás de estos criminales: la van a pagar", manifestó Bullrich mediante un posteo en la red social X.

El hecho se registró esta mañana, cerca de las 9, cuando el policía federal Eduardo Aguilera (42), asignado a la custodia de la ministra, se encontraba de franco y salía de su domicilio situado en las calles Pío Baroja y Paris, del partido de Lomas de Zamora, en su auto Ford Ka en el que viajaba junto a su hija.

Allí, fue abordado por delincuentes a bordo de un vehículo Toyota Corolla negro que intentaron robarle su rodado, aunque al parecer el efectivo intentó disuadirlos y escapar.

En esas circunstancias, los delincuentes abrieron fuego en dos oportunidades contra Ford Ka y, como consecuencia de ello, la hija del policía, de 9 años, resultó herida en la cabeza y en una de sus manos.

Luego, los delincuentes escaparon en dirección a la ciudad de Buenos Aires sin concretar el robo, mientras que la niña tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego en un helicóptero al hospital Churruca, donde permanecía internada con pronóstico reservado.

Una de las vecinas del barrio afirmó en diálogo con el canal de noticias TN haber escuchado "dos disparos" y relató su versión de lo ocurrido.

"El muchacho no se resistió, no se identificó, solo quiso esquivarlos a ellos. La esposa estaba cerrando el portón y quedó abajo del auto. Ahí les tiran y la nena iba atrás. Lamentablemente, el tiro dio en la ventanilla de atrás y le impactó en la cabeza a la chiquita", contó la vecina, que prefirió no dar a conocer su identidad.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 de la jurisdicción, a cargo de Pablo Rossi, quien se hizo presente en el lugar de los hechos. (Télam)