Balean en Rosario dos micros que trasladaban personal penitenciario y tres empleados fueron heridos

Un micro que trasladaba a personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Santa Fe fue baleado hoy en la ciudad de Rosario en el que tres empleados resultaron levemente heridos y se encontró una nota amenazante relacionada a cambios en el régimen de visitas de presos de alto perfil, informaron fuentes policiales.

El ataque ocurrió alrededor de las 11, cuando dos colectivos de la empresa “Laguna Paiva”, contratados por el Ministerio de Seguridad local, trasladaban personal del SPP desde Rosario hacia la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, un auto se puso a la par de uno de los micros, que circulaban por avenida de Circunvalación, y desde el interior le dispararon en varias ocasiones.

El jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, dijo desde el sitio del ataque que los agresores “huyeron del lugar, el colectivo se estacionó y allí se comprobó que un efectivo presentaba el roce de una bala que le dejó un surco en el cuero cabelludo, sobre la nuca”.

El empleado penitenciario fue atendido en el lugar por personal sanitario, agregaron las fuentes.

Más tarde el ministerio de Seguridad santafesino dio a conocer que otros dos empleados habían resultado heridos en el ataque y que ambos se encontraban fuera de peligro con heridas leves.

A su vez, se informó que en el lugar de los hechos fue encontrada una nota amenazante de la que no indicaron su contenido, pero según trascendió en las últimas horas, se trataría de un escrito en el que le atribuyen el incidente a presos de alto perfil.

En una conferencia de prensa desde el lugar del hecho, el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, consideró que el atentado fue una “reacción” contra los cambios en el régimen de visitas para aquellos detenidos en pabellones de alto perfil, que introdujo su cartera esta semana.

En ese sentido, señaló que en algunos casos el régimen de visitas pasó de ser semanal a quincenal, y en otros las visitas fueron suspendidas.

“Si la idea era que nos corriéramos, será todo lo contrario”, dijo el ministro y apuntó: "Sepan que no vamos a retroceder ni un milímetro y que vamos a seguir con firmeza el plan que hemos trazado".

El funcionario provincial remarcó que seguirán "ajustando los controles en cárceles, a seguir restringiendo las visitas, a seguir requisando, aumentando el patrullaje hasta que alcance, investigando y reforzando la seguridad en las cárceles”.

“Quienes están presos están presos y ahí se van a quedar, y si no lo entienden la van a pasar mal", afirmó.

Tras el hecho, el jefe policial ordenó una operativo de saturación de la zona que involucró también a personal de la fuerza de la Unidad Regional XVII, de la localidad de San Lorenzo.

A la vez, los investigadores revisaban las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al auto utilizado en el ataque armado. (Télam)