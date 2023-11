Balean un auto de la familia de Antonela Roccuzzo y roban ocho millones de pesos en Rosario

Familiares de Antonela Ruccuzzo, la esposa del astro de fútbol Lionel Messi, fueron asaltados por delincuentes que les balearon el auto para robarles dos mochilas con ocho millones de pesos que iban a depositar a una entidad bancaria de la ciudad de Rosario, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El asalto se produjo esta mañana cuando una familiar de la esposa del mejor jugador del mundo, identificada como Agustina S. (23), manejaba un Chevrolet Ónix negro, en el que iba con otras dos personas a depositar a un banco de Rosario dinero del supermercado "Único", perteneciente a la familia Roccuzzo.

Al llegar a Lavalle y Pasaje Suárez, a unas 10 cuadras del supermercado, dos delincuentes a bordo de un auto blanco se le pusieron a la par y los encerraron con fines de robo.

El jefe del Comando Radioeléctrico de Rosario, Darío Santamaría, detalló esta mañana a la prensa que "ellos salieron del supermercado para realizar un depósito y en menos de diez cuadras este auto los aborda y le rompen el vidrio y van directo a las mochilas".

"Se bajan dos personas armadas y le rompen el vidrio, cuando la chica que manejaba intenta escaparse entiendo que efectúan el disparo intimidatorio y le terminan de robar. Estas personas armadas rompen con la culata del arma el vidrio y roban las mochilas", detalló el jefe policial.

Santamaría confirmó que el dinero robado -estimado en ocho millones de pesos- pertenecía al supermercado "Único" y consideró que no se trató de un hecho "al azar", sino de algo "muy puntual", por lo que se están tomando entrevistas en el entorno de la familia y de los trabajadores en busca de identificar a los delincuentes.

"Estamos tomando entrevistas para ver quiénes sabían de este movimiento", expresó.

El jefe del Comando Radioeléctrico añadió que en el lugar trabajaron efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en busca de huellas y en levantamiento de la vaina servida.

Este no es el primer hecho delictivo que tuvo como blanco a la familia política de Messi, ya que el 2 de marzo pasado, el frente del un supermercado "Único" fue baleado por delincuentes que dispararon 14 balazos y, además, dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar.

La balacera ocurrió minutos antes de las 3 de esa madrugada en el supermercado ubicado al 2500 de la calle Lavalle, de Rosario, donde se halló un mensaje que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", en referencia al intendente local. (Télam)