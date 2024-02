Balean un auto y dejaron nota amenazante en un hospital geriátrico de Rosario

Un motociclista irrumpió hoy en el predio trasero de un hospital de la ciudad santafesina de Rosario, donde disparó al menos cuatro veces contra el vehículo estacionado y sin ocupantes de una empleada y dejó una nota amenazante, tras lo cual escapó sin ser identificado, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho sucedió poco después de las 12, en el Hospital Geriátrico Provincial rosarino, ubicado en Ayolas 141, en el sur de esa ciudad.

De acuerdo a las primeras informaciones, un hombre a bordo de una moto ingresó al predio del edificio por un portón trasero y realizó al menos cuatro disparos contra un Renault Kwid gris que pertenece a una trabajadora de la institución.

Los proyectiles impactaron en el baúl del vehículo que se encontraba estacionado en el lugar y sin ocupantes, por lo que no se registraron heridos, dijeron las fuentes.

Antes de escapar, el atacante dejó una nota amenazante en papel de cuyo contenido no trascendieron detalles.

Por su parte, la secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón, explicó que el atacante pudo ingresar al hospital porque en el horario del hecho el portón del predio se encuentra abierto para que los trabajadores dejen sus autos a resguardo por "la inseguridad" que se vive en la zona.

Respecto a la mecánica del hecho, contó que "un hombre en moto baleó un auto y dejaron una nota amenazante en la que no se nombra a nadie" y agregó que "hay cámaras de seguridad que están en manos de la policía".

En esa línea, consideró que "es una cuestión terrible lo que pasó" y remarcó que "los residentes suelen estar sentados en donde sucedió la balacera tomando aire y podrían haber sido ellos, víctimas de esta persona".

"Como trabajadores y trabajadoras exigimos a las autoridades locales y provinciales que se presenten y que se investigue porque es un hecho gravísimo que trajo consternación en todos compañeros", enfatizó.

En ese sentido, pidió "protección para el personal y los residentes que están en la institución". (Télam)