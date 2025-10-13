Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento suceso se registró en horas del fin de semana de Río Gallegos, cuando un hombre denunció una situación que, por fortuna, no escaló pero las autoridades se encuentran en busca de determinar las circunstancias en las que se produjo el mismo y si hubo armas involucradas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el episodio se registró alrededor de las ocho y media de la noche del sábado, en la intersección de las calles Cepeda y Belgrano, una zona habitualmente transitada de la capital santacruceña, en el corazón del barrio Belgrano y a metros de la plaza homónima.

Según consta en la denuncia judicial presentada ante la policía, el hecho comenzó cuando un trabajador que se encontraba detenido con su vehículo fue sorprendido por una trafic blanca con ploteos de animales y una escalera negra en su parte trasera, que se estacionó a su lado.

El denunciante relató que, al acercarse para consultar si necesitaban asistencia, observó en el interior del vehículo a un hombre de alrededor de 60 años, robusto, de cabello claro y vestido con bombacha de gaucho, buzo oscuro y un chaleco con el logo de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). El sujeto, según el testimonio, se encontraba alterado y comenzó a increparlo por el lugar donde había estacionado. En medio de la discusión, el conductor de la traffc habría sacado un revólver calibre .22, exhibiéndolo de manera intimidante.

Sorprendido por la situación y advirtiendo la presencia de niños en las inmediaciones del parque, el trabajador intentó calmar los ánimos y pidió al hombre que guardara el arma. “Por favor, baja el arma ¿no ves que hay nenes cerca? le habría dicho.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando, siempre según la denuncia, el agresor descendió del vehículo y mostró también un cuchillo tipo verijero, de unos 20 centímetros de largo, mientras continuaba profiriendo amenazas. Ante el temor de ser atacado, el denunciante decidió retirarse del lugar, aunque observó que el sujeto se dirigía a una vivienda ubicada sobre la calle Belgrano, esquina Richieri, donde ingresó con el arma en la mano.

Poco después, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras ser alertado por la situación. Allí identificaron al conductor de la trafic, quien reconoció haber mantenido un intercambio verbal con el otro hombre, pero negó haber hecho uso o mostrado armas. El episodio no pasó a mayores gracias a la intervención policial, que logró contener el conflicto antes de que derivara en un hecho de mayor gravedad.

De acuerdo con fuentes oficiales, se dio inmediata intervención al Juzgado de Instrucción Penal N° 2, a cargo de Yamila Borquez, quien fue informada de lo sucedido por intermedio de su secretaria. Mientras tanto, las autoridades judiciales y policiales continúan con las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades y esclarecer si efectivamente se produjo la exhibición de un arma de fuego y un cuchillo en el espacio público.