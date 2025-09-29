Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del domingo en Río Gallegos se vio sacudida por un episodio que generó alarma en el barrio San Benito, cuando un menor sufrió una convulsión y requirió asistencia de urgencia. La rápida coordinación entre la División Cuartel 24 de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz y el Hospital Regional fue clave para contener la situación y garantizar la atención médica necesaria.

Según informaron fuentes oficiales, el llamado de auxilio ingresó pasadas las 21 horas a la central de emergencias. De inmediato, una dotación integrada por cuatro efectivos a bordo de la unidad M-825 se trasladó hacia calle 37, en plena zona del San Benito.

Al arribar, los bomberos constataron que el menor se encontraba consciente, estable y ya recuperado del episodio. Sin embargo, en estos casos la intervención inmediata resulta fundamental para evitar complicaciones. Según pudo saber La Opinión Austral, mientras los efectivos verificaban el estado del paciente, personal del Hospital Regional Río Gallegos ya había arribado al lugar para hacerse cargo de la asistencia definitiva y realizar el traslado preventivo para control clínico.

La situación quedó bajo la supervisión del equipo médico, mientras los bomberos retornaron a su base sin novedades mayores.