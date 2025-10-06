Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la madrugada del lunes, un foco ígneo encendió la alarma en el barrio Chimen Aike, en las afueras de Río Gallegos. Gracias a la rápida intervención del personal del Departamento Zona I de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, el incendio fue controlado antes de que alcanzara mayores dimensiones.

El llamado de emergencia se produjo en las primeras horas del lunes, cuando vecinos del barrio Chimen Aike advirtieron la presencia de fuego y humo en un terreno ubicado sobre la calle 38. De inmediato, personal del Cuartel Central y de la División Cuartel 24° del Departamento Zona I de Bomberos acudió al lugar con los móviles M-290 y M-825, respectivamente.

Una autobomba en el lugar del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se desarrolló con rapidez y eficacia: las dotaciones lograron sofocar las llamas utilizando una línea de ataque y herramientas de control, entre ellas un bichero, que permitió remover los restos incandescentes. La labor conjunta de ambos cuarteles, junto con el apoyo del Comando de Patrullas de la Policía provincial, permitió controlar la situación sin que se registraran daños materiales de consideración ni personas heridas.

Aunque el foco fue extinguido por completo, las autoridades confirmaron que aún se investigan las causas del siniestro. No se descarta que el fuego haya sido provocado por la quema de residuos en un área no habilitada, una práctica lamentablemente frecuente en las zonas periféricas de la capital santacruceña.