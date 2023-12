Bullrich convocó a los jefes de la fuerzas federales a poner "todo el esfuerzo" para bajar el delito

(Agrega discurso en el acto)

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, convocó a los nuevos jefes y subjefes de las fuerzas federales que asumieron hoy en sus cargos a que "pongan toda la dedicación y todo el esfuerzo" para que en la Argentina disminuyan "los delitos complejos y el narcotráfico".

El acto fue realizado esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina (PFA), en la calle Cavia 3302 del barrio porteño de Palermo.

La ministra les tomó juramento al comisario general Luis Alejandro Rollé como jefe de la PFA y al comisario general Mariano José Giuffra como subjefe.

También al prefecto general Guillermo José Giménez Pérez como titular de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y al segundo en el mando, Alejandro Annichini.

Además, al comandante general Antonio José del Pilar Bogado como Director Nacional de la Gendarmería Nacional (GNA) y al comandante general Javier Francisco Reniero como subjefe; y a Alfredo Gallardo como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el subdirector Miguel Ángel Martino.

"Ustedes saben que hay dos problemas que la Argentina hoy está encarando con mucha dedicación, con mucha transparencia, hablando con la verdad y diciéndole al pueblo argentino que es lo que sucede en nuestro país", sostuvo Bullrich en el discurso tras "desearles el mejor de los éxitos".

Según la funcionaria nacional, uno de esos problemas "es la seguridad" y por ello dijo: "Los argentinos esperan de todos nosotros y de ustedes que hay asumido la máxima responsabilidad de las fuerzas federales que pongan toda la dedicación, todo el esfuerzo, que las fuerzas rindan toda su capacidad operativa, creativa, toda su capacidad de ser."

"Que cada uno de ustedes sienta que lleva encima una responsabilidad enorme que es lograr que la Argentina disminuya considerablemente, fuertemente, audazmente los delitos complejos, los delitos federales, el narcotráfico y todos aquellos delitos que están bajo la jurisdicción federal", afirmó.

Bullrich añadió que "los jefes representan junto al Ministerio tal cual dice la Ley de Seguridad Interior el esfuerzo nacional de Policía que tenemos en co-responsabilidad con las 24 policías que tiene nuestro país".

"Todos ustedes saben porque lo sufren, porque saben lo que sucede en el país, se espera mucho de estas fuerzas para que puedan trabajar en equipo logrando que el país disminuya el delito, trabaje sobre las zonas donde hoy no rige la ley o rige la ley de organizaciones criminales y que logremos desbaratarlas, desarmarlas, que logremos brindarles seguridad, paz y tranquilidad a los argentinos", expresó.

Por otra parte, la ministra se refirió al otro "mandato que es devolverle la convivencia pacífica a los ciudadanos en las calles, en las rutas y en todos los lugares donde las fuerzas federales tienen que actuar".

"Es menester terminar con aquellos problemas que se repiten de manera permanente y es menester ponerle toda la fuerza para lograr que la Argentina se pacifique y pueda convivir mientras logramos que la economía le brinde y le devuelva bienestar a todos los argentinos", indicó.

La dirigente del PRO dijo que va a "velar por cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas, a protegerlos frente a las injusticias que se cometen en aquellos miembros de las fuerzas que son injustamente juzgados por casos que no corresponden".

"Voy a velar para que cada uno de ustedes pueda llevarle bienestar y tranquilidad a su familia; velando por el bienestar integral en el salario, la salud y el equipamiento de cada uno de hombres y mujeres de las fuerzas que tiene que tener para lograr la tarea que llevan adelante", resaltó.

Y agregó: "Vamos a trabajar para que los jefes de las fuerzas puedan llevar adelante esta tarea con el máximo de los recursos necesarios, sabiendo que partimos de un lugar complicado, de un país que hoy no tiene dinero suficiente para encarar la modernización permanente que las fuerzas necesitan para llevar adelante su tarea".

"Les pido que pongan toda la inteligencia, todo el corazón, toda la comprensión que necesitamos para este momento. Los ciudadanos argentinos están ansiosos y en una situación de mucha tristeza. Por eso, cada cada uno de ustedes, uniformados, que se encuentren con ciudadanos y vecinos van a tener que tener la templanza y la calidez necesaria para entender lo que está sucediendo a cada argentino en este momento y que esperamos poder salir adelante rápido", concluyó. (Télam)