Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Emanuel Alcio Alberto Rojas, de 20 años, desaparecido desde hace cuatro días en Río Turbio.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, fue visto por última vez el 14 de septiembre a las 3:00, cuando se retiró de su vivienda. Mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto con cresta en tono negro con claritos y presenta una cicatriz en la mano derecha.

Al ausentarse vestía una campera roja con negro, pantalón de jean recto color beige, zapatillas blancas, un arito rojo en la oreja izquierda, además de un collar y dos anillos plateados en una de sus manos.

Quienes puedan aportar información sobre su ubicación deben comunicarse de inmediato al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana. También está disponible el Sistema de Registro de Personas Extraviadas: https://sirpex.santacruz.gob.ar/avisos/lista_avisos_publicos