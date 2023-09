El brutal crimen de un querido vecino de Río Gallegos sigue dando que hablar, aun a más de cinco años de haber sido cometido ya que, las instancias judiciales de apelación siguen su curso y, tal como lo adelantó La Opinión Austral a mediados de este mes, el Tribunal Superior de Justicia dejó a la sentencia apenas a un paso que quede firme.

Se trata del caso de Vicente Maillo, el conocido comerciante que fue hallado asesinado a puñaladas en su pecho en noviembre del 2017 y por el que fueron condenados a reclusión perpetua sus hijastros, su ex pareja y un sicario. José Maximiliano y Luis Maillo, Susana Reina y Christian Etchabarne, respectivamente.

Tal como lo informó este diario, el pasado 12 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos, por Carlos Alberto Telleldín, “en su carácter de abogado defensor de Susana Reina y Luis Maillo; Sabrina Burrueco Mansilla en su carácter de abogada de José Maximiliano Maillo; y por Víctor Robles en su carácter de abogado defensor de Cristian Javier Etchebarne”, agotando de esta manera las instancias provinciales de apelación.

En paralelo, una de las familiares directas de Vicente, su sobrina y querellante Érica Schupbach había indicado a La Opinión Austral que el círculo íntimo de la víctima estaba “sumamente conforme” por lo resuelto y cargó contra Telleldín. “Todo quedó en una cuestión de Telleldín; habló mucho, dijo cosas muy ofensivas, como que mi mamá y mi tía habían organizado el asesinato para quedarse con el dinero o que usábamos el poder político o económico para conseguir el fallo que se consiguió” y subrayó: “Todos nos conocen acá y no estamos en política ni tenemos el poder económico que dice que tenemos”.

Los acusados en tiempos otrora más felices. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Incluso, Schupbach recordó que el letrado “llegó a decir en un programa de Mauro Viale que éramos millonarios“. También aseguró que “para hablar tanto, su actuación en el expediente fue muy triste; no hizo ninguna prueba, no pidió ninguna nulidad; estoy hablando de cuestiones técnicas que lo dice además el fallo”, aclaró.

Ahora, en su derecho a réplica, Carlos Telleldín habló con este diario y se mostró esperanzado de cara a la próxima instancia que queda: el de Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), última posibilidad que queda de cara a que la condena quede firme. Además, comentó que continúa en contacto con dos de los detenidos.

En defensa de lo que trabajado mientras estaba al cargo de las defensas de los ahora condenados, Telleldín recordó lo que pasó en el juicio que se realizó durante el mes de marzo del 2021, en las instalaciones de la Escuela de Policía, durante el debate de valoración de pruebas, la reconstrucción del hecho y la evidencia que apareció durante esos días.

“El cuchillo tenía ADN del muerto. El juicio oral reconocido por (Joaquín) Cabral y por otro camarista más fue uno de los mejores que tuvo Río Gallegos. Por supuesto que el resultado de ganar o perder más en una causa así depende de los jueces no mía. Por el trabajo nuestro, nos felicitó la Cámara, nos felicitó hasta (Iván) Saldivia” comenzó diciendo sobre el arma blanca que apareció detrás de la heladera de la casa de la calle Zapiola y el reconocimiento del juez Cabral y el ya jubilado y ahora ex fiscal Saldivia.

Reina durante la reconstrucción del hecho. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Sobre las acusaciones de Schupbach, el abogado que también es conocido como el “rey de los sacapresos” indicó: “yo no dije que ellos habían matado a Vicente Maillo, dije que ellos están interesados en el patrimonio de Vicente que es muy distinto“.

En relación a lo que dictó el fallo de la Cámara por el homicidio agravado, Telleldín expresó que “en esta causa armaron una historieta, la llevaron al juzgado y la dejaron así, no salieron de la historieta, hay que ver qué pasa con la Corte, acuérdense del caso Abigail que anuló el juicio, o sea que tampoco puede cantar victoria porque a la corte en Santa Cruz le están dando vuelta varios fallos” aseveró en relación al caso de la beba que murió por el síndrome del bebé sacudido, en un hecho ocurrido en el barrio Belgrano de Río Gallegos, en el año 2015 por el que fueron condenados a perpetua Carlos Tortello y su pareja Karla Orellano y que, está última, tuvo el primer visto bueno en la CSJN.

Adelantando a lo que resolverá el máximo tribunal nacional, el abogado dijo que “la corte va a tener muchas dudas por el tema del sicario y todo que es un cuentito y del otro lado tenés un cuchillo y una confesión, y estamos hablando de perpetuas. Por eso digo, no, no está todo perdido, ella (por Schupbach)lo ve como que ganó porque apenas confirmó el Tribunal Superior, ellos quisieron meter mano en el patrimonio de Vicente Maillo. Ese es el único interés, lo vuelvo a repetir desde la entrada, el único interés que tiene la familia es la plata” expresó cargando contra la sobrina de la víctima.

“Le dan admisibilidad, después la tratan, votan y deciden. Ahora, en el tema de José no hay absolutamente nada. Lo único que tienen es que borró el disco rígido y si lo borró después, después del hecho en que participó José en el homicidio, antes o después, es nada” expresó sobre las pruebas que se manejará la CSJN sobre el único rol que habría tenido el hijo mayor de Reina en el homicidio.

Los cuchillos que aparecieron detrás de la heladera. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En el mismo sentido, ratificó y fundamentó: “lo único que queda que le imputan es que borró el disco. Si borro el disco para salvar al hermano y a la madre, no le cabe ningún tipo de delito, porque tiene vínculo de sangre directo. Por ejemplo si vos haces eso y no sos familiar, te cabe encubrimiento, no te cabe una participación primaria, porque fue posterior“.

Telleldín además reflexionó: “entiendo, ahí lo que vale es que Vicente lo quería mucha gente y estos chicos son chicos que no es que no lo querían eso, son chicos que de repente no los consideran Maillo como dijo el primo, no son Maillo, son bastardos, ese es todo el problema, pero la Corte no va a tener en cuenta eso, la Corte va a hacer una valoración de la prueba total, de todo lo que hay, y ahí se van a dar cuenta, Así que bueno, hay que tener fe, yo tengo fe, que al final se sabe la verdad”

El arma blanca que apareció detrás de la heladera fue algo que generó un cimbronazo durante el debate pero, luego se sabría que, si bien tenía ADN de Maillo, no habría sido el utilizado en el hecho. Sobre eso, Telleldín se defendió, hasta con una chicana, “el cuchillo decían que lo puse yo, estaba atrás de la heladera y fue una falla directamente cuando fueron, cuando fue Criminalística de Río Gallegos a la casa, dieron vuelta la heladera y el cuchillo estaba ahí. Ahora, si no hubiera tenido ADN del muerto y la hipótesis de ella mentirosa hubiera sido correcta, hubiera dicho que lo puse, salte por el techo, entré por la chimenea como papá Noel y puse el cuchillo atrás de la heladera. Ahora, díganme cómo el ADN llegó a la hoja del cuchillo. No lo pudieron explicar, ellos tenían que haberlo explicado en el fallo, sobre el cuchillo, y no lo hicieron”.

Volviendo al presunto rol de José Maximiliano, el letrado indicó: “la participación de José realmente no existe, Porque la historia trucha es que el sicario lo contrató Luis, fue Luis, pero de José te dicen que borró el disco. Y el disco hay un testigo que dice que no lo borró, que el disco era nuevo, era virgen. Bueno, lo cambió, Con certeza no lo sabemos. Y si así fuera eso, que lo cambió, lo borró y supongamos que lo hizo para salvar a su madre y a su hermano, no le cabe delito”.

Haciendo una valoración sobre el fallo del tribunal de la Cámara Oral, el abogado hipotetizó “ellos tenían que haber ido, con Reina y como mucho una participación secundaria a Luis, pero a José no hay una sola prueba y se ve en el fallo que desde el Tribunal Superior vos lo lees y te das cuenta, lo único del disco, bueno, lo del disco te das cuenta que es posterior no lo hace partícipe primario, no colaboró antes, no fue esencial la ayuda entonces, lo que va a provocar en la Corte, que van a abrir el recurso, lo van a tratar. En la corte suprema los jueces son supremos y van a resolver ajustado a Derecho. Y yo creo, yo tengo fe que esto va a pasar”.

Vicente Maillo, la víctima fatal. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Llegando al final de la entrevista, Telleldín nuevamente cargó contra la familia de la víctima: “el problema fue , que por avaricia, porque ellos tenían que haber dejado afuera a José, porque no hay ni una sola prueba, pero fueron por todo, por el patrimonio, porque ellos necesitaban quedarse con toda la plata de Vicente. Y eso le va a provocar el derrumbe de todo. Y ahora quieren apurar la parte de la causa civil y van a cometer un error, porque la corte va a dar vuelta el fallo y después van a perder todo el patrimonio de ellos” hipotetizó ante la posibilidad de la aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado.

“Entre todos los juicios que tuvimos este lo vimos como un juicio totalmente injusto porque armaron una historia antojadiza y la llevaron a una sentencia sin pruebas, y es para el colmo con penas de perpetua, si les daban menores, la Cortez capaz no abriría el recurso, pero las perpetuas están obligados a analizarlas”, concluyó. Lo cierto es que, después de casi seis años de cometido el hecho, la causa sigue su curso con condenas que, hasta el momento, no están firmes y todos los pasos que van sucediendo son seguidos atentamente por la comunidad