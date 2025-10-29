El debate oral, que arranca el próximo 6 de noviembre a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Cámara Oral de Río Gallegos, promete ser intenso y centrado en la evaluación minuciosa del contexto y las pruebas de un hecho que conmocionó a la capital de Santa Cruz en junio del 2023.

Se trata de la muerte de Franco Cuevas, un hombre que fue hallado sin vida dentro de una concesionaria del barrio Del Carmen tras haber ido a reclamar por un terreno que estaba en disputa judicial.

Matías Gutiérrez y Mariana Barbitta, quien viajará a Río Gallegos desde Buenos Aires para instalarse días antes del debate, abogados de Roberto Neil hablaron con LU12 AM680 en la mañana del miércoles y calificaron el expediente como un “caso modelo de legítima defensa”.

La estrategia principal de la defensa reside en la conducta inmediata de Neil tras el incidente. Gutiérrez, recordó que el dueño de la concesionaria llamó al 101 segundos después del hecho, a pesar de estar en estado de shock. En esa llamada, Neil avisó a las autoridades: “Vino un vecino, tuve una discusión, me sacó un arma, forcejeamos, le logré quitar el arma y le disparé, por favor, vengan rápido”, tal como lo adelantó La Opinión Austral en el informe especial publicado este miércoles.

La defensa subrayó que esta actitud es clave, ya que una persona con “dolo de matar” o intención homicida no es la primera en pedir auxilio a la policía. Barbitta fue categórica al respecto: “Las personas que tienen dolo de matar, no llaman por teléfono a la policía“.

Si bien las cámaras de seguridad del interior de la concesionaria no lograron captar el momento exacto del forcejeo -pues el enfrentamiento ocurrió en un pasillo al hall de entrada que era un punto ciego-, sí se registraron los instantes previos.

Los abogados destacaron que la reconstrucción judicial de la escena, aunque no filmada, “dan cuenta del movimiento corporal de las personas” . Además, las cámaras muestran a Neil saliendo de la escena, tirando rápidamente el arma y manipulando su celular para alertar al 101.

Para entender el cuadro de situación, la defensa introdujo en el expediente una cantidad significativa de fojas que documentan los antecedentes de Franco Cuevas. Se trata de “infinitud de fojas y de denuncias” por causas violentas, adelantaron.

El día del hecho hubo enfrentamientos entre vecinos y la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Barbitta enfatizó que esta información no busca aplicar un “derecho penal de autor,” sino establecer el contexto de agresividad que obligó a Neil a defenderse. Cuevas ingresó “de forma agresiva a la concesionaria con ademanes, con inclusive pegándole a los autos de adentro y de afuera y que además se encontraba bajo los efectos de estupefacientes y alcohol el día del hecho” explicaron.

En contraposición a este contexto de violencia, la defensa retrataron a Roberto Neil como un “joven trabajador, familiar y muy sereno, jamás con un perfil agresivo. La verdad es que fue una situación súper agresiva y caótica que la arrinconó” afirmó Barbita.

La imputación

Uno de los puntos que promete encender el debate es la controvertida imputación actual. La defensa recordó que el primer juez de la causa había entendido que había elementos para encuadrar la situación entre “legítima defensa y exceso de legítima defensa“, decidiendo dejar a Neil en libertad.

Sin embargo, posteriormente, una decisión de Nelson Sánchez, juez de Recursos, quien revisó el procesamiento, modificó la calificación, agravando la situación a la de homicidio simple.

Neil es ingresado a declarar días después del hecho. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Los abogados no ocultaron su perplejidad ante este giro. Gutiérrez señaló que incluso las propias autoridades judiciales, al analizar los hechos, ya habían reconocido que fue Cuevas a quien se lo observó “enfocado, enojado, realizando ademanes con su mano,” advirtiendo así “quién era víctima y quién era victimario en esto”.

La defensa sostuvo en declaraciones a la Decana de la Patagonia que esta instancia oral nunca debió haberse alcanzado, ya que el caso debería haberse resuelto en instrucción por una causa de justificación.

Seguridad en la sala

Dada la alta sensibilidad del caso y la repercusión local que tuvo en Río Gallegos -llevando a amenazas sufridas por la familia y los propios abogados-, la defensa solicitó garantías de seguridad al tribunal, las cuales ya fueron confirmadas.

Los abogados se mostraron con confianza en el resultado. El juicio está previsto, originalmente, para dos jornadas. Barbitta aseguró que estarán presentes para escuchar a los testigos: “Buscamos la verdad y esa verdad implica absolución“.

Finalmente, la defensa aprovechó la comunicación para enviar un mensaje a la otra parte: “Pedirle por favor a la familia Cuevas que que digamos se abstenga de realizar hostigamientos, amenazas y este tipo de cuestiones que las venimos sufriendo desde que inició el caso“.