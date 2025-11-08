Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por las defensas de José y Luis, condenados por el asesinato del comerciante Vicente Maillo, ocurrido en Río Gallegos en 2017. Con esta decisión, la sentencia quedó firme y ya no existen más instancias judiciales posibles para los responsables del crimen.

En diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, Érica Schupbach, abogada e integrante de la familia Maillo, explicó el alcance del fallo:

“Nuestro sistema judicial ampara que vos tengas varias instancias para revisar tu caso. En este caso, ellos fueron en casación, después ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, y en todos los casos les fue rechazado. La Corte Suprema era la última instancia y también rechazó su planteo. Por lo tanto, la sentencia está firme y no hay ninguna instancia más”, celebró al remarcar que este fallo llega luego de un extenso proceso judicial en el que los condenados tuvieron acceso a todas las garantías.

Tal como informara La Opinión Austral, la resolución fue fechada el 28 de octubre y los jueces del máximo tribunal consideraron inadmisible el recurso extraordinario presentado por el abogado Ángel Francisco García Santillán, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que faculta a la Corte a desestimar un planteo sin analizar el fondo del asunto cuando carece de cuestión federal suficiente.

Los perpetradores del crimen: Susana Reina y su madre, María del Carmen Espiritoso. y los hijastros, José y Luis. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

El documento lleva la firma de los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.

“Ellos han tenido acceso a todas las garantías del sistema judicial, lo que hace que esto tenga una validez absoluta. Después de todo lo que hablaron en su momento, de cómo supuestamente estaba manejado por la familia o por la presión social, la Corte Suprema no conoce nada de Río Gallegos, así que no hay ninguna duda de que la condena resulta acertada“.

Schupbach recordó además el rol fundamental de la Policía de Santa Cruz en los primeros momentos de la investigación, y defendió su accionar ante las críticas que se realizaron en su momento.

“Siempre lo destaco porque fue muy atacada, sobre todo el comisario Águila (NdR: el exsuperintendente de Policía Judicial e Investigaciones, comisario general Luis Humberto Águila) que manejó la investigación. Ellos en tres días resolvieron las cosas. Desde el mismo momento que los primeros oficiales entraron al departamento de mi tío se dieron cuenta de que algo no encajaba en la versión de una entradera. Desde ese momento se activaron las alarmas para investigar de otra manera. No fue una policía pueblerina, como quisieron dar a entender, sino una fuerza con las antenas bien puestas”

Consultada sobre el proceso civil, la abogada reconoció que esa parte del expediente sigue su curso con lentitud, pero destacó que “lo más importante ya está resuelto”.

“La instancia civil es igual de lerda que siempre, porque permite más chicanas. Es remar en dulce de leche, pero no están haciendo nada que esté mal, es como funciona el sistema. Lo más importante para nosotros era esto, saber que no van a poder salir más”.

Asimismo, Schupbach subrayó que la familia espera que los hermanos Maillo sean trasladados a una unidad penitenciaria de mayor seguridad.

Vicente Maillo, comerciante asesinado en 2017. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

“Esperamos que de una vez por todas vayan a una cárcel de máxima seguridad, como corresponde a un delito como el que cometieron. Fue un homicidio agravado, con varios agravantes, y merecen cumplir la condena en un lugar acorde a la gravedad del crimen”.

Por otra parte, continúa abierta la causa vinculada al uso del apellido Maillo por parte de los condenados, tema que la familia considera de profundo valor simbólico.

“Todavía estamos sin sentencia de primera instancia. Para nosotros es algo muy importante a nivel moral que se les quite el apellido. En el juicio de desheredación ellos también presentaron nuevos recursos, que están en la ley, pero eso implica seguir estirando los tiempos. Los bienes están administrados judicialmente, así que no nos preocupa cuánto demore, pero queremos que se haga justicia también en ese aspecto”.

Finalmente, en el último tramo de su entrevista con “La Decana de la Patagonia”, la abogada expresó la tranquilidad de la familia tras el fallo del máximo tribunal, luego de años de lucha judicial: “Se hizo justicia, y esa justicia no se mueve más. Para la familia es un gran alivio saber que este proceso terminó y que Antonio puede descansar en paz. Fue una batalla larga, pero se llegó al final con la verdad y la justicia de nuestro lado.”