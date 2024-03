El 6 de marzo de 2021, Juan Manuel Padrón fue asesinado en el interior de una vivienda ubicada en la calle Jamieson al 600 de Río Gallegos. El hombre de 40 años recibió una puñalada a la altura del cuello por parte de quien fuera su pareja, Sofía Ávila.

Aunque inicialmente la joven resultó detenida como principal sospechosa de homicidio, tras cambios en la causa y de que el expediente pasara por varios juzgados, en diciembre de 2023 fue sobreseída definitivamente. La resolución, firmada por el secretario Pablo Benítez, constó de 44 fojas en las que se explicó el motivo por el cual ya no era imputada.

La Justicia finalmente determinó que la causal del sobreseimiento era, tal como lo había pedido la defensa, por considerar que actuó en legítima defensa propia. En el fallo se hizo hincapié en el contexto de violencia en el que se encontraba Ávila. Además, se marcó que su acción como respuesta a un ataque, y el uso del cuchillo de cocina, indicaban que no se trató de un crimen premeditado.

Ahora, Mariana Barbitta, la abogada de la joven, solicitó al Juzgado de Instrucción Nro. 3 de Río Gallegos que emita el correspondiente certificado de

sobreseimiento firme.

A través de un comunicado al que pudo acceder La Opinión Austral, recordó que dicho Juzgado “resolvió sobreseer a Sofía Ávila por entender que actuó en legítima defensa en un contexto de violencia de género”.

Indicó que si bien la querella apeló aquella decisión, su recurso fue rechazado por haber sido presentado de forma extemporánea, es decir, fuera de plazo. Debido a ello, Barbitta remarcó que el 12 de diciembre del año pasado “desde la defensa presentamos un planteo para que se aparte a la querella de su rol por haber demostrado una falta de interés e idoneidad para ejercerlo”.

En ese sentido, mencionó que el 8 de marzo del 2024 “el Juzgado resolvió hacer lugar al apartamiento de la querella, entendiendo que la misma perdió la legitimación activa para intervenir en la causa”.

La codefensora de Ávila comentó que, en respuesta, la parte “que pretende mantener su calidad de querellante recurrió la decisión que la aparta de su rol”. Sin embargo – añadió- el día 21 del corriente mes “el Juez de Recursos, el Dr. Diego Mario Lerena, con gran precisión y acierto en su resolución, declaró mal concedido el recurso, ya que el mismo fue presentado, nuevamente, de forma extemporánea”.

Barbitta alegó que “la parte que fuera querellante intentó cuestionar una decisión judicial presentando su recurso por fuera del plazo legal, lo que en definitiva, no solo demuestra una enorme falta de interés e idoneidad, sino que además genera que haya vuelto a consentir lo resuelto por el Juzgado”.

La letrada sostuvo que “teniendo en cuenta que el Agente Fiscal no recurrió el sobreseimiento de Sofía Ávila, y que la querella perdió su legitimación

activa por no haber recurrido las decisiones en tiempo y forma, desde esta defensa entendemos que ya no existe acusación contra nuestra asistida”.

Por tal razón, solicitó que se deje firme el sobreseimiento: “Un posicionamiento contrario a este análisis respecto de la situación procesal, no solo generaría inseguridad jurídica, sino que violaría los derechos y garantías constitucionales de nuestra defendida, quien ha tenido que transitar de manera injusta este doloroso proceso, con mucha incertidumbre”, cerró.