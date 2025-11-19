Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un colectivo y un taxi protagonizaron este miércoles por la tarde un incidente de tránsito en Río Gallegos. Por fortuna, no hubo que lamentar personas lesionadas de gravedad ni tampoco daños estructurales graves en las unidades involucradas.

El hecho se registró en la esquina de las calles Costa Rica y Las Heras, a escasos metros de la Laguna Ortíz. Allí ambos rodados impactaron levemente, ocasionando que una de las pasajeras de la unidad de City Bus resultara con golpes.

Preventivamente debió ser atendida en una ambulancia. Afortunadamente está fuera de peligro y solo fueron lesiones leves. Intervino, además, personal de la Comisaría Tercera