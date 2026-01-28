Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte siniestro vial se registró alrededor de las 9 de la mañana en la intersección de las calles Chaco y Don Bosco, frente a la casa de preegreso de la Unidad Penitenciaria n°15 en Río Gallegos.

De acuerdo a fuentes policiales, el conductor del Chevrolet Corsa circulaba por calle Don Bosco cuando fue impactado por el Fiat Punto, que no respetó la prioridad de paso.

Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

A raíz de este choque, el Fiat Punto quedó volcado con las puertas del lado izquierdo sobre el asfalto, mientras que el Chevrolet Corsa impactó contra el cartel nomenclador ubicado en la esquina.

Foto: Vell Vil Producciones

Afortunadamente, ni los conductores ni los acompañantes de los respectivos vehículos necesitaron atención médica. Testigos comentaron que el conductor del Fiat Punto estaba temblando y visiblemente angustiado por la situación.

Asimismo, Bomberos se acercaron al lugar para estabilizar ambos vehículos de manera preventiva y desconectar las baterías para evitar el riesgo de incendio.

Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral