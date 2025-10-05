Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del domingo en Puerto Deseado se registró un fuerte siniestro vial registrado en la calle Rosa de Wilson, donde un automóvil impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada. El hecho no dejó heridos, pero encendió nuevamente las alarmas sobre los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol, una problemática que persiste en muchas localidades de Santa Cruz.

Según confirmaron fuentes policiales, el accidente se produjo cuando un Chevrolet Corsa de color blanco, conducido por un hombre que circulaba en evidente estado de ebriedad, perdió el control y terminó embistiendo a un Renault Sandero Stepway que estaba correctamente estacionado en la vía pública. La violencia del impacto provocó importantes daños materiales en ambos rodados, aunque afortunadamente no había ocupantes dentro de la camioneta ni peatones en las inmediaciones en el momento del choque.

En el lugar intervino personal de guardia de la División Comisaría local y el grupo de prevención policial, que de inmediato aseguraron la zona para evitar mayores inconvenientes y garantizar la seguridad de los vecinos que se acercaban con curiosidad al ver el accidente. Minutos más tarde, se sumaron al operativo los agentes de tránsito municipal, quienes se hicieron cargo de las pericias correspondientes y de las actuaciones administrativas que exige este tipo de hechos.

El conductor del Chevrolet fue identificado en el sitio y sometido a las verificaciones de rigor, constatándose su estado de ebriedad.