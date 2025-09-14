Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minutos antes de las 7 de la mañana, una Toyota Hilux chocó contra un poste de energía ubicado sobre Calle 22 y que abastece a toda la ciudad de Río Gallegos.

Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, en la camioneta viajaban dos ocupantes masculinos: el conductor, un joven de 16 años, y su acompañante mayor de edad. Ambos fueron asistidos por ambulancias y se encuentran fuera de peligro.

FOTO: DALMA VIDAL / LA OPINIÓN AUSTRAL

La Comisaría Séptima trabaja en el lugar y se realizará el test de alcoholemia, ya que se investiga si el menor manejaba en aparente estado de ebriedad.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

En diálogo con La Opinión Austral, el encargado de Energía de Servicios Públicos SE explicó que el impacto rompió el poste que “alimenta la doble terna de 33 kV”, lo que provocó la interrupción total del suministro. Además, adelantó que la reparación demandará gran parte de la jornada debido a la magnitud de los daños.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

FOTO: DALMA VIDAL / LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde la empresa pidieron paciencia a los vecinos y confirmaron que cuadrillas ya trabajan en el lugar para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL