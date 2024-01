Con una máscara de "Scream" disparó contra un bar e hirió de gravedad a un joven en el Gran Rosario

Un joven fue herido en una balacera contra un bar de la localidad santafesina de Puerto General San Martín, a 30 kilómetros de Rosario, realizada por un hombre a bordo de una motocicleta que llevaba el rostro tapado con una máscara del asesino de la película de terror "Scream", informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró esta madrugada cerca de las 5 en la cervecería The Garrison Beer Club, ubicada en calle Nerbutti 116, de esa localidad del Cordón Industrial santafesino.

Según declaraciones de los testigos, un motociclista enmascarado disparó contra una gran cantidad de personas que salió del bar y se juntó en la vereda ante la inminencia del cierre del local.

El tirador, quien logró escapar sin ser identificado, disparó al menos diez veces contra la muchedumbre e hirió gravemente a un joven identificado como Brian P. (23).

El joven fue asistido por un grupo de personas que lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron hasta el Hospital Granaderos a Caballo, en donde luego fue derivado por los médicos al Eva Perón de Granadero Baigorria.

Fuentes médicas de ese hospital indicaron que el estado de salud del chico es "crítico".

Según testimonios recabados por la Fiscalía de la ciudad de San Lorenzo, el autor de los disparos usó una máscara de la saga de películas de terror "Scream" para no ser identificado y por el momento no se logró definir el móvil del ataque. (Télam)