Condenado a 24 años recibe tres más por amenazar a jueces y a una fiscal: "Acordate que me la cobro"

Un recluso que cumple una pena de 24 años de prisión por tráfico de estupefacientes en Mendoza fue condenado a tres años más por amenazar en pleno juicio a una fiscal y, telefónicamente desde la prisión, a los jueces de un tribunal oral, informaron hoy fuentes judiciales.

"Te burlaste de la muerte de la esposa de mi compañero, ya vas a ver", le dijo el 5 de agosto pasado el preso Raúl Daniel Bressi Escalante a la fiscal mendocina Gloria André, quien llevó adelante la acusación en el juicio por el que terminó condenado a 24 años de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en calidad de organizador, según dio a conocer hoy el sitio Fiscales.gov.ar, del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Tiempo antes, el 16 de febrero de 2022, el mismo preso llamó desde la cárcel por teléfono al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Mendoza y, ante el auxiliar que lo atendió, se quejó por el trato médico que recibía y le advirtió que no le costaba "nada" mandar a pegarle a los jueces, que sabía dónde vivían muchos de ellos y que él "manejaba todo" desde la prisión.

A su vez, expuso que él "metía toneladas de marihuana" en Mendoza e insistió en que cumpliría con lo que decía, y que, si no le creían, vieran en su legajo personal "cómo le quedó la casa a un juez de San Luis".

No obstante, tras proferir esas amenazas el recluso le envió al tribunal un manuscrito por mail en el que se disculpó por las amenazas.

Por todas las intimidaciones, el preso fue condenado ayer a tres años de prisión por el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, subrogado por Susana Beatriz Pravata, en el marco de un juicio abreviado en el que su defensa acordó una pena con la fiscalía.

A través de la sentencia de homologación del acuerdo, la jueza argumentó: "Todos los elementos probatorios señalan que la conducta desplegada por Raúl Daniel Bressi Escalante tenía como finalidad alarmar o amedrentar a los magistrados y funcionarios a cargo de la causa que lo tiene detenido. La prueba producida en autos, permite tener por acreditado que los dichos del encausado tenían por finalidad infundir temor e intimidar a los nombrados lo que, a su vez, motivó que se adoptaran medidas de seguridad sobre los mismos y sus familias".

En ese sentido, la magistrada manifestó que su objetivo era "producir temor o intranquilidad en los funcionarios a cargo de la causa en la cual se encuentra detenido" y que, si bien se retractó al momento de prestar declaración indagatoria, "el delito ya se había consumado".

De esta manera, Pravata estableció una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas en dos hechos que concurren en forma real, además de disponer su reincidencia.

Bressi Escalante había sido condenado el 12 de junio de 2018 a la pena de catorce años de prisión y luego, el 12 de agosto de 2022, a otros 19 años de encierro, en una causa en la que fue declarado reincidente.

En ambos casos fue hallado responsable del delito de tráfico de estupefacientes en forma organizada en calidad de organizador (Télam)